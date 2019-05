Infortunio Szczesny | il portiere della Juventus operato al ginocchio | intervento

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019)– Laha reso noto che Wojciech“è stato oggi sottoposto, a opera del dottor Cugat a Barcellona, ad unper via artroscopica aldestro, di “pulizia” articolare e di regolarizzazione del menisco mediale. L’è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà da subito le cure fisioterapico/riabilitative”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sullaL'articolo, ilalperfettamente riuscito CalcioWeb.

calciodangolo_ : #Juventus, infortunio #Szczesny: intervento perfettamente riuscito ?? - Angolo_Juventus : #Juventus, infortunio #Szczesny: intervento perfettamente riuscito ?? - isamiccoli52 : RT @glmdj: Tra i RECORD di questa stagione c'è anche quello dell'infermeria: Con l'infortunio di Szczesny, tutti i giocatori della Juventus… -