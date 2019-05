Festa della Repubblica Italiana 2019 | data | significato e programma

Notebook inFestato dai sei virus più pericolosi della storia battuto all’asta per 1 - 34 milioni di dollari : Un anonimo compratore si è aggiudicato all’asta, per 1,34 milioni di dollari, un computer infestato di virus, il Vaso di Pandora in chiave moderna. Nella mitologia greca era il contenitore di cinque mali (vecchiaia, gelosia, malattia, pazzia e vizio) che si sono riversati nel mondo quando la sciagurata Pandora lo scoperchiò. Nella versione moderna è un Notebook custode dei sei virus informatici più pericolosi di tutti i tempi: WannaCry, ...

Spettacolo unico allo Stadium : Vettel e Cristiano Ronaldo sfidano Buffon e Chiellini - la grande Festa della Partita del Cuore 2019 [GALLERY] : Una grande festa questa sera all’Allianz Stadium: i Campioni per la ricerca trionfano sui cantanti con Cristiano Ronaldo, Pirlo e Giovinazzi a segno, nella Partita del Cuore 2019 Si è disputata questa sera, all’Allianz Stadium di Torino, la Partita del Cuore: l’ormai tradizionale evento di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto a Telethon e alla fondazione per la lotta ai tumori di Torino. Uno Spettacolo unico allo ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2019 : Corea del Sud chiude davanti a tutti con quattro titoli - Abe - Mollaei e Ortiz le stelle della maniFestazione : Il quinto Grand Prix stagionale del circuito judistico internazionale, disputatosi nella cittadina cinese di Hohhot durante l’ultimo weekend, ha segnato l‘ingresso ufficiale negli ultimi 12 mesi valevoli per la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020, periodo nel quale i punti accumulati nei vari tornei saranno integralmente messi a referto nel ranking olimpico. La manifestazione ha visto il netto dominio dell’Asia con Corea del ...

Euforia Atalanta - tifosi e calciatori in Festa : si canta già sulle note della Champions [FOTO E VIDEO] : 1/32 Foto Paola Garbuio/LaPresse ...

Festa della salute a Ragusa : successo per la tre giorni : successo per la Festa della salute a Ragusa. Tre giorni di grande affluenza di pubblico e partecipanti per la quinta edizione, dal 15 al 18 maggio.

Chiara Ferragni - l’influencer affitta l’intera Gardaland per il compleanno : pioggia di critiche dal web. Le immagini della Festa : Per il suo 32esimo compleanno, Chiara Ferragni ha affittato l’intero parco di divertimenti di Gardaland, che per l’occasione ha camiato il nome in “ChiaraLand”. I video della festa della fashion blogger più famosa d’Italia sono finiti su Instagram, dove gli immancabili hater si sono scatenati nelle critiche. La coppia Ferragni-Fedez, bisogna dirlo, ha pubblicato sui social il video (professionale) della serata, che ...

Juventus - le immagini della Festa scudetto : luci - fuochi d’artificio e spettacolo [FOTO] : 1/23 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Mandzukic replica a Ilicic : Festa della Juventus - l'Atalanta verso la Champions : Un'ora di festa, tra premi e lacrime, addii e sorprese, saluti e cori. Poi la Juve si sveglia e rimette in discussione la corsa dell'Atalanta verso la meta Champions League. I bergamaschi colpiscono nel primo tempo con il solito Ilicic, cullano il sogno di espugnare l'Allianz Stadium nel giorno dell

Firenze - cariche della polizia contro i maniFestanti anti-Salvini : Firenze, cariche della polizia contro i manifestanti anti-Salvini In piazza Repubblica circa 2mila persone per protestare contro il vicepremier che tiene un comizio in piazza Strozzi. Circa un centinaio hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine. Il sindaco Nardella invita alla ...

Festa islamica rischia di saltare a causa della pioggia : parrocchia di Sant’Andrea Apostolo salva il Ramadan : La pioggia rischiava di far saltare la Festa islamica e allora la parrocchia vicina ha prestato il salone. E’ successo ieri sera a Bologna, in zona Barca, dove da tempo e’ in piedi un percorso di integrazione e di dialogo interculturale e interreligioso, che coinvolge il quartiere Reno e alcune parrocchie del territorio. Ieri era in programma l’Iftar, momento di condivisione del cibo nell’interruzione del digiuno ...

Milano - Salvini prima della maniFestazione della Lega : “Striscioni? Non ne ho visto nemmeno uno” : “C’è un clima di intolleranza nei miei confronti e nei confronti della Lega, ma ho le spalle larghe. Striscioni a Milano? Non ne ho visto nemmeno uno”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Milano per la manifestazione coi leader dei partiti europei che aderiscono al Movement for a Europe of Nations and Freedom in vista delle elezioni europee del 26 maggio. L'articolo Milano, Salvini prima della ...

Milano - striscioni contro Salvini nel giorno della maniFestazione in centro : “Non sei il benvenuto” : La protesta attraverso gli striscioni dai palazzi e dai balconi contro Matteo Salvini contagia anche Milano nel giorno della manifestazione per le vie del centro del leader della Lega in vista delle Europee. “Non sei il benvenuto”, “dove sono i 49 milioni?” alcune delle frasi comparse tra le strade del capoluogo lombardo. In Statale, in mattinata, è stato ritirato uno striscione di minacce al ministro dell’Interno. ...

Coppa Italia. Grande notte all’Olimpico e Festa per le strade della Capitale : La Lazio vince in casa la Coppa Italia battendo 2-0 l’Atalanta in finale. Milinkovic-gol, poi Correa ed è settimo trofeo