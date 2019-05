Calciomercato Bari | sarà rivoluzione | tra confermati e nuovi acquisti

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019)– Cavalcata impressionante delche ha disputato una stagione molto importante nel campionato di Serie D che si è conclusa con la promozione in Serie C, adesso l’obiettivo è confermarsi anche in terza categoria, nondi certo facile considerando altre piazze molto importanti che saranno ai nastri di partenza nella prossima stagione.come riporta il ‘Corriere dello Sport’. Sette i possibili, stiamo parlando di Di Cesare, Mattera, Bolzoni, Hamlili, Floriano, Simeri e Neglia ma solo i primi 5 saranno titolari, tra i calciatori sotto contratto spera in una conferma il centrocampista Andrea Feola, va presa una decisione anche per il difensore Cosimo Nannini, incerta la posizione di Bianchi, prelevato a dicembre dalla Primavera del Torino. Per la retroguardia previsti 5 innesti, due difensore centrali, due ...

