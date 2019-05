Le europee ci dicono che l’Italia di Salvini si salva solo tornando a votare

Cosa dicono gli exit poll delle elezioni europee - in ordine : Quelli dei paesi più importanti dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, dove i seggi hanno chiuso alle 23

Elezioni europee 2019 : cosa dicono i sondaggi : Le Elezioni Europee sono già iniziate in alcuni Paesi, ma per i risultati bisognerà attendere la sera del 26 maggio. Intanto però è possibile conoscere i sondaggi riguardanti molti stati membri dell'Ue, ma non l'Italia, dove non è possibile pubblicare i dati delle rilevazioni nei 15 giorni precedenti al voto.Continua a leggere

Elezioni europee - gli ultimi sondaggi ci dicono che Greta ha conquistato gli italiani - : Tra il 77% e l'82% degli intervistati chiede che la politica si occupi di protezione ambientale e climate change. Ritornando all'Italia, tutte le fasce d'età hanno mostrato un chiaro interesse verso ...

Doppia smentita per i 5 Stelle. Licia Colò e Luisella Costamagna dicono no a una possibile candidatura alle europee : Dopo la smentita di una possibile candidatura alle europee con i 5 stelle di Licia Colò, arriva anche quella di Luisella Costamagna. Il "no" la giornalista lo ha ribadito ad Un giorno da Pecora trasmissione di Rai Radio1. "Io candidata alle europee col M5S? È una bufala, la smentisco, continuo a fare il mio mestiere di giornalista. Non so come sia nata questa notizia e non mi interessa".Non importa se glielo hanno chiesto o meno, ...