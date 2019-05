Huawei non vuole vendette verso Apple e fa chiarezza sulla situazione attuale

Il fondatore di Huawei rassicura tutti : la nostra azienda non morirà : Ren Zhengfei, fondatore di Huawei Technology, ha rilasciato un'intervista alla CCTV e ovviamente si è parlato anche del futuro del colosso della tecnologia L'articolo Il fondatore di Huawei rassicura tutti: la nostra azienda non morirà proviene da TuttoAndroid.

Huawei - Microsoft come Google/ Non accetta nuovi ordini : sospensione temporanea? : Huawei, dopo Google ecco Microsoft: non accetta nuovi ordini. Ma la sospensione potrebbe essere solo temporanea. Intanto il colosso cinese...

Huawei mollata anche da Amazon in Giappone - ma non è finita qui : Nuove società si aggiungono alla lista di quelle che prendono le distanze da Huawei, mentre gli analisti prospettano danni economici anche per Apple e Google. L'articolo Huawei mollata anche da Amazon in Giappone, ma non è finita qui proviene da TuttoAndroid.

Continuano alla grande gli aggiornamenti per il Huawei P10 : non solo patch di maggio : Se i possessori di un Huawei P10 in questi giorni hanno temuto per la mancanza di aggiornamenti per il loro device, ecco che oggi potranno tirare un sospiro di sollievo visto l'avvio della distribuzione di un update nuovo di zecca. Due giorni fa era toccato al Huawei P10 Plus adeguarsi con un suo firmware specifico, ora tocca alla variante standard ricevere supporto software con il pacchetto siglato VTR-L09 9.0.1.185. Il ban di Trump ai danni ...

Gli operatori telefonici non vogliono vendere smartphone Huawei - in Asia : In Asia per Huawei la situazione rischia di degenerare e riuscire a raggiungere un accordo con le autorità statunitensi potrebbe divenire fondamentale L'articolo Gli operatori telefonici non vogliono vendere smartphone Huawei, in Asia proviene da TuttoAndroid.

Non c’è pace per Huawei : anche ARM avrebbe interrotto i rapporti con il colosso cinese : Sembra che anche ARM abbia deciso di interrompere i propri rapporti con Huawei a causa delle restrizioni del governo statunitense. Ecco quanto riferisce l'ultimo report. L'articolo Non c’è pace per Huawei: anche ARM avrebbe interrotto i rapporti con il colosso cinese proviene da TuttoAndroid.

“Trump sottovaluta le capacità di Huawei” : il fondatore non vede problemi per lo sviluppo della rete 5G : Ren Zhengfei, fondatore di Huawei, non ha peli sulla lingua, affermando che gli USA stanno sottovalutando le capacità di Huawei. L'articolo “Trump sottovaluta le capacità di Huawei”: il fondatore non vede problemi per lo sviluppo della rete 5G proviene da TuttoAndroid.

Stop agli aggiornamenti Huawei e Honor? Risponde pure la divisione italiana ma è tanto il non detto : A conclusione di questa frenetica giornata la domanda imperante è solo una: è vero Stop agli aggiornamenti Huawei e Honor per gli esemplari dei due brand tanto diffusi sul nostro territorio? Il mancato supporto Google, a causa delle ultime mosse del governo Trump con le quali l'azienda cinese è stata inclusa in una vera e propria lista nera, rischia di avere delle conseguenze importanti e ora una riscontro ufficiale sulla reale situazione giunge ...

“Non vi lasceremo soli” : Pechino promette di appoggiare Huawei e HONOR dopo il ban commerciale degli USA : dopo la messa al bando commerciale di Huawei e HONOR negli USA, il governo cinese promette un aiuto, anche legale, alle compagnie cinesi. L'articolo “Non vi lasceremo soli”: Pechino promette di appoggiare Huawei e HONOR dopo il ban commerciale degli USA proviene da TuttoAndroid.

Huawei : per chi ha già uno smartphone Android non cambia nulla - servizi e aggiornamenti saranno regolari : L’annuncio di Google relativo alla sospensione del supporto ai servizi Google Play Store per i prodotti Huawei sta sollevando decine di domande fra i consumatori. Prima fra tutta, coloro che posseggono già uno smartphone dell’azienda cinese chiedono se potranno ancora aggiornarlo, o se dovranno fare a meno di tutti i servizi di Google. Huawei ha appena diffuso una nota ufficiale in cui puntualizza che gli smartphone già in commercio ...

Ora Huawei rischia di non poter produrre più smartphone (e non solo). Uno studio : Milano. Dopo il ban del presidente Donald Trump su Huawei, gli analisti cominciano a fare previsioni sui potenziali effetti di quella che rischia di trasformarsi nell'interruzione di una filiera produttiva mondiale. Secondo un report di Ubs, ci saranno "profonde implicazioni per la catena di approvv

Errore fotocamera Huawei non è possibile collegare la fotocamera : L'Errore si presenta su vari dispositivi Huawei e Honor, tra cui P20, Honor 9 Lite, Honor 10, Huawei Mate 20 Pro, Honor 8X e altri ancora. L'hard reset è una delle migliori soluzioni per risolvere qualsiasi tipo di problema su un dispositivo Android, ma non funziona. Quindi, ecco una rapida soluzione per correggere l'Errore.

L’Europa non segue Trump sul bando contro Huawei : La vicenda è diventata il simbolo dei rapporti con la Cina. L’Europa preferisce dialogare con Xi Jinping invece di adottare l’aggressività statunitense. Leggi

Non così grave il ritardo di EMUI 9 su Huawei P20 Lite? Torna la pianificazione per giugno : Dopo circa due settimane di assoluto silenzio relativo ai tempi di EMUI 9 su Huawei P20 Lite, ritorniamo sull'argomento con una notizia almeno un po' incoraggiante sulla distribuzione del prezioso aggiornamento. Al termine di aprile ci eravamo soffermati sugli ultimi feedback ufficiali dell'azienda con il riferimento al mese di luglio come quello indicato per il roll-out. Ora i tempi potrebbero essere leggermente più brevi, almeno secondo ...