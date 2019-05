Europee | Faraone Pd | ' con Bartolo e Chinnici in Europa solidarietà e legalità'

Europee : Faraone - 'in Sicilia Pd inverte trend - +5 - 2% in un anno' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Il Pd in Sicilia, rispetto ad un anno fa, cresce del +5,2%, una crescita più alta della media nazionale. Non festeggiamo, ma il dato dell’Isola ci incoraggia, anche perché diventiamo l’unica alternativa ai sovranisti, considerato che il M5S e Forza Italia, che perdono