Hamilton vince per Niki Sul podio Vettel e Bottas Ma grande Verstappen

F1 - Risultato GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince con le unghie - Vettel 2° davanti a Bottas - out Leclerc : Nel nome di Niki Lauda! Un eroico Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno dopo una prestazione davvero solidissima. L’inglese centra la vittoria numero 77 della carriera e la terza tra le viuzze del Principato, con una prova nella quale ha stretto i denti fino all’ultimo metro con gomme completamente rovinate. L’inglese ha vissuto una gara complicata con Max Verstappen (Red Bull) sempre negli scarichi, ...

Ordine d’arrivo F1 - Risultato e classifica GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince davanti a Vettel e Bottas - Verstappen declassato in quarta piazza : Ordine d’arrivo GP Monaco F1 2019: Risultato E classifica 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 2 Sebastian Vettel (Ferrari) 3 Valtteri Bottas (Mercedes) 4 Max Verstappen (Red Bull) 5 Pierre Gasly (Red Bull) 6 Carlos Sainz (McLaren) 7 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 8 Alexander Albon (Toro Rosso) 9 Romain Grosjean (Haas) 10 Daniel Ricciardo (Renault) 11 Lando Norris (McLaren) 12 Kevin Magnussen (Haas) 13 Sergio Perez (Racing Point) 14 Nico Hulkenberg ...

Formula.1 : Gp Spagna. vince Hamilton davanti a Bottas e Verstappen : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto Bottas

F1 - Risultato GP Spagna 2019 : quinta doppietta Mercedes - Hamilton vince su Bottas - Ferrari fuori dal podio : Manita della Mercedes nel Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. La scuderia di Brackey, infatti, centra la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione andando a ritoccare il record che aveva già stabilito a Baku. Un dominio clamoroso e mai visto nell’era recente, con le W10 che volano sul circuito del Montmelò come se fossero collocate su due binari. La superiorità è davvero avvilente, per i rivali, con la netta ...

Hamilton : 'Champions? Non mi piace né il Tottenham né il Liverpool - ma vinceranno i Reds' : Lewis Hamilton seguirà la finale tutta inglese tra Tottenham e Liverpool di Champions League in programma il prossimo 1° giugno. Il campione inglese ha anche abbozzato un pronostico nel giovedì ...

Formula 1 : Gp Azerbaijan. vince Bottas su Hamilton - terzo Vettel : Valtteri Bottas vince il Gran Premio di Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. Si tratta della quinta vittoria per Bottas

