Il portavoce della Juventus | ' Non commentiamo rumors sull' allenatore'

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) In questi giorni i tifosisono in fermento per sapere quale sarà il nome del prossimo. Le voci che si rincorrono sono molte e ancora non c'è nessuna certezza. Il sogno dei bianconeri sarebbe Pep Guardiola, ma negli ultimi giorni sono arrivate smentire sponda Manchester City. La Juve, per il momento, ha deciso di non parlare e tramite un suoha fatto sapere: "Nonlegati all'". Dunque in casa bianconera non ci si sbilancia e i tifosi dovranno ancora aspettare prima di sapere il nome del nuovo tecnico. Nei giorni scorsi era anche circolata la voce che parlava di una possibile presentazione del nuovo tecnico per il 14 giugno, visto che sono stati chiusi i tour all'Allianz Stadium. Ma anche in questo caso ha fatto chiarezza iljuventino, il quale ha spiegato che in quel giorno lo stadio sarà chiuso per motivi ...

PaolaTavernaM5S : Vi aspettiamo questa sera a Roma, a partire dalle 18, a Piazza della Bocca della Verità, per la chiusura della camp… - M5S_Senato : Grazie Foggia! Rivedi la diretta ?? - Mov5Stelle : Siete stati tantissimi, attivisti e portavoce, a mandarci le foto e i video mentre attaccate i manifesti ed è per q… -