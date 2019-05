Abusi nella Chiesa | la Cei dispone l' obbligo di denuncia

Pedofilia e Abusi nella chiesa - la Cei introduce l’obbligo di denuncia alle autorità civili : La conferenza episcopale italiana, nell’aggiornamento delle sue linee-guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, ha introdotto l'obbligo di denuncia in caso di religiosi per i quali, in seguito a un’indagine preventiva, si confermi una verosimiglianza delle accuse di Pedofilia o abusi.Continua a leggere

Ragusa : 1400 tonnellate di rifiuti pericolosi - sequestrata discarica Abusiva : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Una discarica abusiva di oltre 20mila metri quadri è stata sequestrata dalla guardia di finanza in contrada Maganuco Fargione, a Modica, nel Ragusano. Nella discarica a cielo aperto i militari hanno trovato oltre 1.400 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, con i

Un film sugli Abusi nella chiesa polacca agita molto il partito al governo : Non sarà un documentario a far cadere il PiS, il partito nazionalista e conservatore che dal 2015 governa la Polonia. Non saranno quelle due ore di testimonianze, inchieste e telecamere nascoste a lasciare che alle elezioni europee di fine maggio e poi alle parlamentari in autunno siano i moderati a

Papa Francesco ha emesso una legge contro gli Abusi sessuali nella Chiesa : Papa Francesco ha pubblicato una nuova legge valida per tutta la Chiesa cattolica che impone a vescovi, sacerdoti e chiunque assuma un ministero all’interno della Chiesa di segnalare gli abusi sessuali alle autorità ecclesiastiche. «I crimini di abuso sessuale offendono

Esercito Usa nella bufera : crescono gli Abusi sul personale femminile : L' Esercito Usa è in questi giorni finito al centro di uno 'scandalo abusi sessuali ' . Un'indagine interna alle forze armate ha infatti denunciato un aumento delle violenze perpetrate da soldati e ...

Per la polizia locale di Roma il rogo nella discarica Abusiva è doloso. Raggi : "Capitale sotto attacco" : Le fiamme altissime accompagnate da una densa colonna di fumo nero e l'odore acre che hanno reso irrespirabile per ore l'aria in quel quadrante della città. Notte di paura alla periferia est di Roma per un vasto incendio divampato nella tarda serata di ieri in una discarica a cielo aperto a ridosso di via Collatina Vecchia, all'altezza della stazione Palmiro Togliatti. I vigili del fuoco, intervenuti con 7 squadre, hanno lavorato fino al ...

Roma - a fuoco una discarica Abusiva alla periferia est : fumo e fiamme nella notte| : Le fiamme nella notte di giovedì. L’area era stata sequestrata lo scorso febbraio. Gli allarmi inascoltati dei cittadini

Foggia - rogo nella baraccopoli Abusiva di Borgo Mezzanone. Giovane del Gambia muore carbonizzato : Una nuova vittima all’interno delle baraccopoli che accolgono i braccianti extracomunitari in Puglia. Un cittadino straniero è morto in un incendio scoppiato nella nottata tra giovedì e venerdì nel ghetto abusivo di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia. Non sono ancora certe le cause del rogo, sulle quali si sta indagando. La vittima è un ragazzo di 26 anni originario del Gambia che da poco tempo si era trasferito ...

Roma - incendio in discarica Abusiva : nube di fumo nella notte. VIDEO | : Il rogo in zona Collatina, alla periferia est della Capitale. Si tratterebbe di un'area in parte già sequestrata nei mesi scorsi. Non risultano feriti

