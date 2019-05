Quando i portuali genovesi bagnano il naso ai politici

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Ci sono ministri che chiudono i porti alle persone e poi ci sono idi Genova che chiudono i porti alle armi. O meglio, che scioperano al momento giusto perché, come loro stessi hanno spiegato, non si possono chiudere i porti: per qualsiasi nave entrare in un porto è un diritto assoluto, solo Salvini sembra non averlo capito.Tuttavia,questa mattina la nave saudita Bahri Yanbu ha attraccato a Genova per caricare un generatore utilizzato in ambito militare, ihanno incrociato le braccia, affermando di non voler essere complici della Guerra che l’Arabia Saudita sta portando avanti in Yemen.Dal 2015, lo Yemen è soffocato da una guerra che ha causato quella che l’Onu ha definito come la peggiore crisi umanitaria degli ultimi anni nel mondo. 23 milioni di persone necessitano sostegno umanitario, oltre due milioni di persone sono state ...

