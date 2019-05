Inps | a giugno scattano conguaglio e taglio alle pensioni d' oro

Assegni familiari - nuova circolare Inps : livelli reddituali dal 1^ luglio 2019 al 30 giugno 2020 : L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato, attraverso la circolare N. 66 del 17 maggio scorso, i nuovi livelli reddituali per la corresponsione degli Assegni per il nucleo familiare per il periodo che va dal 1° luglio 2019 sino al 30 giugno 2020. circolare Inps con i nuovi livelli reddituali per gli Assegni familiari Nella circolare si legge: ‘La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini ...

Inps - da giugno taglio pensioni d'oro : 20.20 Da giugno arriva il taglio sulle pensioni d'oro, previsto dalla Legge di Bilancio. Lo comunica l'Inps, ricordando che a decorrere dal 1° gennaio 2019, per 5 anni, "i trattamenti pensionistici diretti, complessivamente eccedenti i 100euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici". La riduzione partirà dal 15% per la quota di assegni tra 100 mila e 130 mila euro, ...