Capelli del neonato | come curarli

Capelli corti : tutte le declinazioni del pixie cut

Red Head Sicily - l’8 giugno a Favignana il raduno delle persone coi Capelli rossi : L’isola di Favignana il prossimo 8 giugno ospiterà la prima edizione di “Red Head Sicily”, festival che mette insieme le persone coi capelli rossi naturali, organizzato dall'omonima associazione, col patrocinio del Comune e della Pro Loco Isole Egadi. Sarà una giornata di festa e un’occasione per parlare di pelli chiare e dei potenziali rischi derivati dall'esposizione al sole.Continua a leggere

Mollette per Capelli - come si portano gli accessori del momento

Sei tagli di Capelli da copiare a sei personaggi delle serie tv : taglio di capelli, croce e delizia. Con l'arrivo della bella stagione, secondo il trend 2019, gli uomini tenderebbero a prediligere uno styling pratico piuttosto che chiome lunghe e folte. Altri invece si affidano alle star, optando o per il crew cut alla Ryan Gosling o per l'high and tight alla Ryan Reynolds. Noi vi diamo uno spunto nuovo, ovvero quello di sperimentare un hairstyling come un protagonista delle serie tv, dal classico ...

Alla ricerca della bimba che ha dato i Capelli alla "Barbie deportata" : Andrea Cuomo Esame del Dna sulla chioma di una bambola fabbricata coi resti di una vittima del lager Chi è la ragazzina ebrea che fu uccisa nel 1941 nel campo di sterminio di Auschwitz e che ha continuato a vivere attraverso i suoi capelli, «trapiantati» su una bambola arrivata fino a noi? È una storia triste, lacrimosa e bellissima, quella della «Barbie dello sterminio», raccontata in questi giorni da un quotidiano turco, lo ...

La «bambola di Auschwitz» - con i Capelli della bimba ebrea : ora si cerca la sua famiglia - con il Dna - : E magari fargliene un simbolico dono: i nipoti di qualche eventuale fratello o sorella, potrebbero essere in vita da qualche parte oggi nel mondo, e l'analisi non dovrebbe rivelarsi particolarmente ...

In mostra a Vinci una ciocca di Capelli del grande Leonardo : L'articolo In mostra a Vinci una ciocca di capelli del grande Leonardo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

«Ecco i Capelli di Leonardo da Vinci» - una ciocca intatta cinque secoli dopo la morte del genio : E oggi, mercoledì 2 maggio, di fronte ai media accorsi da tutto il mondo, quella ciocca di circa venti capelli biondi è stata svelata al pubblico. «Il reperto storico della ciocca di capelli - spiega ...

Ferro ArricciaCapelli : un regalo low cost per la Festa della Mamma : Il Multistyler Unlimited Looks 14 - in - 1 è composto da 14 accessori per creare 7 look, uno diverso per ogni giorno della...

Scienziati a caccia del dna di Leonardo da Vinci su una ciocca di Capelli : Grazie a una ciocca di capelli di Leonardo Da Vinci, gli Scienziati tenteranno di tracciare il dna del genio del Rinascimento. 'Abbiamo recuperato oltreoceano una ciocca di capelli che è stata ...

Capelli perfetti - il segreto delle star è lo shampoo per i cavalli : Secondo il Daily Mail , si tratta del prodotto per Capelli con più recensioni positive su Amazon, può essere spedito in tutto il mondo e costa 14.94 dollari, poco più di 13 euro. «Lo shampoo ...

Danilo Toninelli - delirio su Armando Siri : "Perché gli ho ritirato le deleghe" - da mani nei Capelli : Nei giorni caldissimi dell'indagine su Armando Siri, dopo avergli tolto le deleghe, parla l'improbabile ministro Danilo Toninelli. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, dove fa il punto della situazione politica, assai complessa. Ed è subito delirio: "Innanzitutto mi faccia dire che la sosp

Cinque acconciature (furbe) per Capelli del giorno dopo

Colore Capelli : bronze Balayage - il riflesso dell'estate