Busta con proiettile indirizzata a Matteo Salvini (Di martedì 21 maggio 2019) La conferma del Viminale: una Busta con un proiettile, all'indirizzo di Matteo Salvini, è stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense. Immediato l'intervento degli artificieri della Polizia di Stato, che hanno posto il plico sotto sequestro. Al momento, non c'è nessuna rivendicazione.



MediasetTgcom24 : Busta con proiettile a Salvini: 'Non mi fanno paura' #Salvini - TgLa7 : ++ Busta con proiettile a #Salvini. 'Non mi fanno paura' ++ Intercettata a centro smistamento #Roma, sequestrata da… - c_appendino : Ieri è stata recapitata in Comune una busta indirizzata a me contente un proiettile. Non si sa chi sia il mittente… -