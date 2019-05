Indy500 - Alonso e la McLaren non si sono qualificati

quattroruote

(Di lunedì 20 maggio 2019) Lavventura di Fernandoe dellaalla 500 Miglia di Indianapolis si è chiusa ancor prima di cominciare: il pilota spagnolo, infatti, non è riuscito a qualificarsi e non parteciperà alla 103esima edizione della celebre gara americana.Grande delusione. La strada per la 500 Miglia perè stata tutta in salita, a partire dalle prove libere dove lo spagnolo ha distrutto la suacontro le barriere, dopo aver perso il controllo della sua vettura. Non è andata meglio sabato, quando ha clamorosamente mancato la qualificazione nei primi 30 e sperava di utilizzare il Bump Day: quattro piloti e solo tre posti disponibili. Sembrava quasi scontato il passaggio e, invece, oggi è arrivata la clamorosa eliminazione che segna luscita di scena dellae del suo pilota.Le parole di. Le prime dichiarazioni del pilota spagnolostate affidate ai social, dove ...

