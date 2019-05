Tutte le sfumature di biondo dell’estate

vanityfair

(Di domenica 19 maggio 2019) Tori Spelling e Jennie GarthJulianne HoughDayeneyrs TargaryenNatasha PolyBlake LivelyCollezione Wild Spring/Summer 2019 di DavinesSmart.plex di AxeniaSand HairEmma RobertsJennifer AnistonSpray Conditioner della linea Blond Me di SchwarzkopfAlison BrieBella HadidCromatix Blonde di BiopointChiara FerragniCollezione Spring/Summer 2019 by Toni&GuyReese WhiterspoonKiernan ShipkaCandy cake Dakota JohnsonElsa HoskHair Color di SephoraCollezione Hair Evolution Spring/Summer 2019 by FramesiKaty PerryJosephine SkriverCollezione Spring/Summer 2019 by CotrilMargot RobbieOkara Blonde di René FurtererKhloe KardashianCollezione Spring/Summer 2019 by Toni&GuySophie Turnersimply zen Herbarius Dyes di z.one concept:Brie LarsonKristen StewartKit colore di WittL’estate sta arrivando (si spera) e con lei quell’irrefrenabile voglia di schiarire i capelli che va di pari passo al cambio ...

bluestraggler_ : - e se Cris non è disposta ad accettarla in tutte le sue sfumature allora non vale la pena. Non si rendono conto ch… - Cristin97215062 : RT @MolaschiClara: @Cristin97215062 @Rossana7336 @SuttoraM @RobertoGranai @dianafalcione69 @Venymira2 @marinavibu609g @AlteaFerrari @tantum… - MolaschiClara : @Cristin97215062 @Rossana7336 @SuttoraM @RobertoGranai @dianafalcione69 @Venymira2 @marinavibu609g @AlteaFerrari… -