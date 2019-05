BMW - Una serie speciale per festeggiare i 35 anni della M5

quattroruote

(Di venerdì 17 maggio 2019) Un'altra data storica viene celebrata dalla BMW. Dopo aver presentato la M5 30 YahreF10 nel 2014 debutta infatti la M5 Edition 35 Years, che festeggia i 35dalla nascita del mitoberlina sportiva sfruttando come base l'attuale generazione5.625 CV e 750 Nm. Questaraccoglie l'ereditàprima M5 dotata del propulsorebiposto M1 e sarà costruita in 350 esemplari numerati, ordinabili dal mese di luglio. La base di partenza è quellaM5 Competition, dalla quale la Edition 35 Years eredita il V8 4.0 biturbo nella più potente versione da 625 CV e 750 Nm, che le consente di toccare i 100 km/h da fermo in 3,3 secondi.Nero e oro per l'abito. Grazie alla collaborazione del reparto Individual, questa M5 numerata propone contenuti unici come la verniciatura Frozen Dark Grey, i cerchi in lega da 20" in tinta Graphinte Grey e le ...

