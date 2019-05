Patto Regione Toscana-CNR per rafforzare il sistema della ricerca e dell’innovazione

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Si rafforza iline Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) hanno firmato oggi a Firenze un protocollo d’intesa finalizzato a valorizzare le attività delle strutture dell’Ente operantie all’attuazione di programmi di, sviluppo, alta formazione e trasferimento tecnologico indirizzati ai bisogni sociali ed economici in. È la prima volta che l’insieme di attività e di progetti condivisi dae Cnr viene definita in un unico documento,durata di 3 anni, rinnovabile. “Il Consiglio nazionale delle ricerche vanta inuna vasta e capillare presenza: due aree di(Pisa e Firenze), le sedi di Livorno e Grosseto e complessivamente la presenza di 29 istituti. Con il documento sottoscritto oggie Cnr concordano di consolidare questa presenza e di alimentare le sinergie ...

