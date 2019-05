Disponibile il trailer di lancio di Total War | Three Kingdoms

La beta di Call of Duty : Mobile Disponibile su Android : si celebra il lancio con un nuovo trailer : Un paio di mesi fa, Activision ha annunciato un nuovo Call of Duty per piattaforme Mobile, Call of Duty: Mobile, che è essenzialmente un porting del gioco in precedenza disponibile solo per il mercato cinese, Call of Duty: Online. Quando il gioco è stato inizialmente annunciato, è stato anche rivelato che avrebbe ricevuto una beta durante l'estate e sembra che quel momento sia finalmente arrivato.Mentre i dettagli su quali paesi fanno parte del ...

State of Play : Disponibile un nuovo trailer per Final Fantasy VII Remake - nuove informazioni previste per giugno : Dopo aver mostrato il trailer del Remake di Medievil, Sony ha gettato un'altra bomba che in molti stavano aspettando, ovvero Final Fantasy 7 Remake. Nel dettaglio, stiamo parlando di un breve trailer che mostra alcune sequenze inedite. Se pensate sia poco non disperate, in quanto è stato annunciato che a giungno ci saranno nuove informazioni in merito a questo attesissimo titolo. Di seguito potete trovare il trailer, buona visione.Final Fantasy ...

Close to the Sun è Disponibile su PC - pubblicato un nuovo trailer di lancio : Close to the Sun è l'ultima fatica degli sviluppatori italiani Storm in a Teacup. Il gioco è un'avventura narrativa horror che si svolge all'interno di una nave costruita da Nikola Tesla.La vostra storia, come riporta DualShockers, inizierà nei panni di Rose, una giornalista investigativa alla ricerca di sua sorella. Per l'occasione lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer carico di suspense.Il gioco trae ispirazione da titoli come ...

SNIPER ELITE V2 REMASTERED : Disponibile il nuovo Trailer “7 motivi per Aggiornare” : Rebellion, sviluppatore e publisher indipendente, ha pubblicato un nuovo Trailer di SNIPER ELITE V2 REMASTERED, che si focalizza sulle ‘7 Ragioni per effettuare l’Upgrade’ per l’attesissima remaster del classico del 2012 dello studio. Oltre al supporto 4K e HDR sulle piattaforme disponibili, SNIPER ELITE V2 REMASTERED presenta ambienti, personaggi, armi e veicoli splendidamente aggiornati, effetti di rendering e ...

Ingress : The Animation è la serie Netflix ispirata a Ingress Prime Disponibile da oggi - ecco il trailer di lancio : Ingress: The Animation è la serie Netflix ispirata al celebre videogioco mobile Ingress Prime ed è disponibile già da oggi. L'articolo Ingress: The Animation è la serie Netflix ispirata a Ingress Prime disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio proviene da TuttoAndroid.

Jupiter & Mars è ora Disponibile per PS4 - diamo uno sguardo al trailer di lancio : Tigertron ha pubblicato un trailer per il suo Jupiter & Mars, già disponibile in esclusiva su PlayStation 4 con supporto anche alla realtà virtuale.Ecco una breve descrizione del gioco, riportata da PlayStation Store."Jupiter & Mars è un'avventura subacquea ambientata in una Terra del futuro in cui tutto ciò di cui la scienza ci ha avvisato si è avverato: i livelli del mare sono aumentati a causa dello scioglimento delle calotte glaciali ...

Disponibile un nuovo emozionante trailer per Fade to Silence : Con l'avvinarsi delle vacanze Black Forest Games e THQ Nordic hanno deciso di pubblicare un nuovo ed emozionante trailer per il loro Fade to Silence. Il gioco è ambientato in una landa post apocalittica congelata in cui comprendere le varie minacce sarà essenziale per sopravvivere.Fade to Silence unisce le numerose dinamiche di un rigido clima invernale con una complessa esperienza di sopravvivenza di gruppo basata sui personaggi. Il sistema ...

World War Z : Disponibile il Trailer di lancio : Saber Interactive e Focus Home Interactive hanno appena pubblicato il Trailer di lancio di World War Z,l’attesissimo co-op shooter ispirato al film blockbuster di Paramount Pictures. Dai un’occhiata al Trailer di lancio, che include il brano “War” interpretato dai Black Stone Cherry, e preparati a sconfiggere orde di zombi tra soli quattro giorni. Sviluppato con il dinamico Swarm Engine di Saber, World War Z scatena ...

Sniper Elite V2 remastered sarà Disponibile su PC e console a maggio - pubblicato un nuovo trailer : Tramite un comunicato stampa, Koch Media e Rebellion hanno annunciato che Sniper Elite V2 remastered sarà disponibile dal 14 maggio su Nintendo Switch, PC, PS4 ed Xbox One.Parliamo di una versione riveduta e corretta del secondo capitolo della saga, pubblicato sulla scorsa generazione nel 2012. Ricordiamo che in questa remastered saranno aggiunti nuovi personaggi giocabili ed un multiplayer per 16 giocatori, senza dimenticare tutti i DLC ...

Disponibile un nuovo trailer per il terzo episodio di Life is Strange 2 : Square Enix e Dontnod hanno da poco pubblicato il trailer del terzo episodio di Life is Strange 2, è stata inoltre aggiornata la roadmap relativa alla pubblicazione dei restanti episodi.Come riporta Gamingbolt, nel trailer possiamo vedere due personaggi che parlano della libertà, non vengono però mostrate sezioni di gioco ed anzi il tutto è abbastanza stilizzato. Potete dare uno sguardo al trailer qui sotto.I primi due episodi di Life is Strange ...

Disponibile un Preview Accolade Trailer di A Plague Tale : Innocence : La stampa ha avuto per la prima volta la possibilità di provare con mano A Plague Tale: Innocence e il responso è chiaro: lo hanno amato. Dall'emozionante viaggio di Hugo e Amicia, agli incredibili scorci paesaggistici della Francia medievale, A Plague Tale ha stupito su tutti i fronti. Nel nuovo Preview Accolade Trailer si può avere un assaggio dei molteplici commenti positivi ricevuti, in vista del lancio il 14 maggio 2019."Ricco di promesse" ...