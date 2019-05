Copa America 2019 su Dazn Pistocchi | Peccato che partite si vedano un po' sì | un

blogo

(Di giovedì 16 maggio 2019) Laapproda su. Il servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, infatti, ha annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva per l’Italia di tutte ledella massima competizione sudna, in partenza nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno. Incontro inaugurale tra il Brasile padrone di casa e la Bolivia allo Stadio Morumbi di San Paolo.Il torneo si concluderà con la finale di domenica 7 luglio dall’iconico Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, per scoprire la nazionale che succederà nell'albo d’oro al Cile, campione delle ultime due edizioni (nel 2015 a trasmettere lefu Gazzetta TV, allora canale 59 del digitale terrestre, mentre nel 2016 i diritti furono acquistati da Sky).su: "chesiun po' sì, un po' no" pubblicato su ...

