Cagliari | M5S espelle candidato sindaco | «Niente simbolo a chi sceglie idee congresso di

Cagliari - M5s revoca il simbolo al suo candidato sindaco dopo frasi antiabortiste e contro unioni gay : L’ufficialità della sua candidatura a sindaco di Cagliari era arrivata appena due giorni fa, il 14 maggio. Oggi, a distanza di neanche 48 ore, il suo nome e la lista a lui collegata sono scomparsi dagli elenchi pubblicati sul sito del M5s per le elezioni amministrative del 2019. Ad oggi, quindi, Alessandro Murenu non compare più tra i candidati alla poltrona di primo cittadino del capoluogo sardo. Il mistero sulla sparizione è durato poco. ...

Espulsione etica. Dal blog M5S scompare il candidato sindaco di Cagliari : Come nel 2014, i 5 stelle rischiano di rimanere senza candidato alle elezioni amministrative del 2019 a Cagliari. Alessandro Murenu, che correva per la carica di primo cittadino, è “scomparso” dal blog pentastellato, e con lui la sua lista. Nella pagina web si parla di “Sardegna - tot liste 4”, e nella griglia sotto il link sono indicati in ordine alfabetico i Comuni con più di 15mila abitanti dove si ...