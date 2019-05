MotoGp | la KTM mette Zarco alla porta | “se ciò che abbiamo fatto per lui non dovesse

sportfair

(Di martedì 14 maggio 2019) Le deludenti prestazioni del francese in questo inizio di stagione stanno spingendo la KTM a prendere serie decisioni sul futuro diLa stagione di Johannè stata fino a questo momento alquanto deficitaria, il francese non è mai riuscito a lottare per le posizioni di vertice, incassando numerose critiche. ph. sito KTM Racing Le prestazioni dell’ex pilota della Yamaha non sono afpiaciute ai vertici della KTM, pronta a prendere serie decisioni sul suo futuro nel caso in cui nullamigliorare nei prossimi mesi. Il team si è messo a disposizione diche, tuttavia, continua a non rispondere alle sollecitazioni del suo box. Interrogato sulla questione, Pit Bierer ha sottolineato: “sia chiaro, faremo tutto il possibile per lui.prodotto nuovo materiale da lui richiesto, così comepreso Jean-Michel Bayle come suo supervisore. Ma se ...

