Chiusura traforo Gran Sasso | verso l' intesa Mit - Strada dei Parchi

(Di martedì 14 maggio 2019) L'Aquila - La riunione al Ministero delle Infrastrutture è stata "costruttiva". A quanto si apprende al termine dell'incontro, si lavora ad un'che sollevi ladeidalle responsabilità e per trovare le risorse con tutte le amministrazioni pubbliche per intervenire urgentemente e sanare la situazione a rischio di inquinamento delle acque. L'incontro al Ministero delle Infrastrutture di oggi pomeriggio è stato un "primo, costruttivo tavolo per arrivare a una soluzione che scongiuri la paventatatotale deldele per risolvere, al tempo stesso, il problema del rischio inquinamento delle falde acquifere". Lo afferma il Mit al termine della riunione con i vertici delladei. "Nella consapevolezza della complessità della questione", il Ministero assicura che ...

