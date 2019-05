Palermo in Serie C | il comico Roberto Lipari | “Zamparini? Non l’abbiamo mai capito…”

Palermo retrocesso in serie C : presunto illecito sportivo condanna rosanero : Palermo – Stangata per il Palermo: il Tribunale federale nazionale della Figc ha retrocesso i rosanero all’ultimo posto del campionato di serie B appena concluso, accogliendo quindi la richiesta della Procura in merito al presunto illecito amministrativo che sarebbe stato commesso dal club. Il responso del Tribunale di fatto provoca la retrocessione diretta del Palermo in serie C. “Una decisione che colpisce tutta la ...

Palermo retrocesso in Serie C : la sentenza del TFN : Palermo retrocesso in Serie C Palermo retrocesso in Serie C. Questa la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sull’illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana. Il tribunale ha dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Zamparini. Questa la nota della Figc: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha retrocesso il Palermo ...

Palermo in Serie C - come cambiano gli scenari : sorridono Perugia - Venezia e Foggia - la classifica aggiornata : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. In classifica, dunque, si stravolge tutto. Le squadre dal terzo posto in giù, infatti, salgono di una posizione. A beneficiarne sono soprattutto Perugia, Venezia e Foggia. ...

