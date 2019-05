Ciclismo | Ranking olimpico Tokyo 2020 13 maggio | il Belgio torna in vetta | l’Italia

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’Italia so conferma in quinta posizione nelUCI valido per la qualificazione alle Olimpiadi. La nostra selezione rientra nel novero delle squadre, attualmente, che potrà schierare cinque corridori ai Giochi Olimpici. Opportuno ricordare che per le compagini dal 7° al 13° posto nella graduatoria i ciclisti a disposizione saranno quattro, dal 14° al 21° tre, dal 22° al 32° due e infine dal 33° al 50° un solo atleta. Tuttavia bisognerà guardarsi dalle selezioni che spingono alle spalle del Bel Paese, per evitare sorprese di sorta. I punti in palio, infatti, sono ancora diversi, mancando le gare più importanti come Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna, Mondiali e altri appuntamenti di prima fascia. In questo senso, è necessario precisare che i punteggi ottenuti alla Corsa Rosa, attualmente in corso, saranno inseriti solamente lunedì 3 giugno. Cambia ...

