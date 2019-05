Infortunio Bonucci | il difensore out contro la Roma | i convocati

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) in casa Juventus alla vigilia della trasferta dell'Olimpico, non disputerà la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A il Leonardo Bonucci, il calciatore rimarrà a Torino dopo aver rimediato una contusione alla caviglia destra subita al termine della rifinitura. Ecco l'elenco dei convocati: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Pjanic, Ronaldo, Dybala, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Cuadrado, Cancelo, Pinsoglio, Emre Can, Bentancur, Del Favero, Pereira Da Silva, Spinazzola, Kastanos, Nicolussi Caviglia.

