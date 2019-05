Vicenza | una videoinchiesta rilancia il caso della contaminazione da PFAS

Vicenza - drogano e violentano una ragazza di 15 anni : «La testa sul tavolo - io costretta a sniffare» : Elisa Faggion, 31 anni La clinica Vittima e, presunta, carnefice si erano conosciute tempo addietro, in una clinica. E lì, erano diventate amiche e avevano cominciato a frequentarsi. «Mi passava a ...

Vicenza - tre arresti per violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 16 anni : Tre persone sono state arrestate a Vicenza per violenza sessuale di gruppo su una 16enne. La violenza è avvenuta a fine ottobre nella casa della vittima. Sotto accusa due stranieri di 27 e 28 anni, da diversi anni residenti in Italia, e una donna italiana di 31: secondo il gip Massimo Gerace, i tre hanno abusato della ragazza nonostante lo stato di inferiorità fisica e psichica causato dall’uso di stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti tra ...

Vicenza - tre arresti per violenza sessuale di gruppo su una minorenne - : Due stranieri di 27 e 28 anni e una donna italiana di 31 sono accusati di aver abusato della ragazza, all'interno della sua abitazione, nonostante lo stato di inferiorità fisica e psichica causato ...

Vicenza - tre arresti per violenza sessuale di gruppo su una minorenne : Vicenza, tre arresti per violenza sessuale di gruppo su una minorenne Due stranieri di 27 e 28 anni e una donna italiana di 31 sono accusati di aver abusato della ragazza, all’interno della sua abitazione, nonostante lo stato di inferiorità fisica e psichica causato dall’utilizzo di stupefacenti Parole chiave: ...

Vicenza - tre arresti per violenza sessuale su una minorenne : Vicenza. Due stranieri e una donna italiana sono accusati di violenza sessuale di gruppo su una minorenne. Tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliare sono state eseguite stamane dai ...

Vicenza - finisce con una vecchia 500 in un canale pieno d’acqua : gli resta fuori solo la testa : Mercoledì mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Noventa Vicentina, nella provincia di Vicenza, per soccorrere un uomo finito con una vecchia Fiat 500 all’interno di un canale pieno d’acqua. L’automobilista ha perso il controllo dell’auto finendo dentro il fossato e contro un terrapieno di cemento, rimanendo immerso nell’acqua soltanto con la testa fuori.Continua a leggere

Vicenza - uccide il cane legandogli sasso al collo e annegandolo : solo una multa per lui : Un episodio tanto grave quanto inquietante quello che si è verificato qualche tempo fa in provincia di Vicenza, precisamente nel piccolo comune di Sandrigo, che ha come trama i maltrattamenti e le violenze nei confronti degli animali. Una vicenda culminata, purtroppo, con la morte dell'animale, un pitbull di razza, che è stato trovato in uno stato di decomposizione ai bordi di un laghetto della zona. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...

Vicenza - uccide il suo cane gettandolo nel lago con una pietra al collo : condannato : L'animale era stato trovato con il cranio deformato e al collo una catena con un grosso sasso nei pressi di Sandrigo, nel Vicentino, lo scorso anno. Proprietario condannato a 6 mesi di reclusione, sostituiti poi con una multa da quasi 7 mila euro.Continua a leggere

Vicenza - filmano inquinamento del fiume : tagliate le ruote all’auto di una troupe della Rai : L'episodio nel territorio del comune di Rosà dove il giornalista di Rai Veneto e un operatore erano impegnanti in un servizio giornalistico sull'inquinamento di un fiume della zona Al ritorno verso la vettura, l'amara sorpresa: l'auto di servizio aveva le quattro gomme tagliate. Condanna unanime dal Cdr della Tgr Veneto, dall'Usigrai e dal Sindacato Giornalisti del Veneto, ama anche dal governatore Zaia.Continua a leggere

Vicenza - torna da scuola e si getta dalla finestra : grave una minorenne : Sarebbe in gravi condizioni una studentessa minorenne che martedì, tornata da scuola, è precipitata dalla finestra al primo piano della casa in cui vive con la famiglia a Vicenza. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa: la studentessa è stata portata in ospedale in codice rosso. Indaga la polizia.Continua a leggere

Si chiude la stagione circo al Teatro Comunale di Vicenza : Si tratta di uno spettacolo sospeso tra circo contemporaneo e commedia musicale, una produzione, nata dalla fantasia di Alexander Sunny, già produttore di spettacoli di successo e curatore di ...

Vicenza - investito a 15 mesi da un ubriaco : Thiago ha perso una gamba ma è uscito dal coma : È fuori pericolo di vita, anche se ancora in prognosi riservata, il piccolo Thiago, il bimbo di 15 mesi travolto da un camioncino guidato da un ubriaco a Marostica, mentre mangiava un gelato con la famiglia. I medici dell'ospedale di Padova hanno fatto sapere che è uscito dal coma farmacologico e che verrà sospesa gradualmente la somministrazione dei farmaci sedativi.Continua a leggere

Vicenza - febbre alta e sonnolenza : Riccardo muore a 16 mesi per una meningite fulminante : È morto in sole 48 ore Riccardo, il bimbo di 16 mesi ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, per una meningite fulminante da pneumococco partita, a quanto pare, da una infezione all'orecchio. Il piccolo era anche vaccinato. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi. Nessun rischio contagio per chi è venuto in contatto con lui negli ultimi giorni.Continua a leggere

Vicenza - caccia ai banditi che hanno ucciso una donna ieri : Tentativo di rapina finito in tragedia, la signora era con la nipote e avevano prelevato al bancomat. Tirata via dalla sua auto e travolta