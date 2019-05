romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Roma – E’ accaduto lunedi’ scorso a Roma, quando due italiani di 37 e 27 anni, si sono presentati nel primo negozio e, con la scusa di voler concludere la serata in allegria, hanno chiesto al commerciante alcune bottiglie di alcolici. Al momento di pagare pero’, i due hanno iniziato a minacciarlo dicendogli che avrebbero distrutto il negozio e, dopo una accesa lite, sono fuggiti via rubando una bottiglia di vino. E con lo stesso modus operandi poco dopo, hannoto un altro commerciante malmenandolo e asportando alcune bottiglie di birra. Qui il negoziante dopo aver cercato di bloccare i due malviventi e’ stato spintonato contro la porta a vetri riportando una ferita alla mano. Il caso ha voluto pero’ che nella circostanza uno dei due malviventi abbia perduto ladi guida. Quando sul posto sono giunte le pattuglie del commissariato ...

romadailynews : Tentano #rapina ma uno dei due perde patente: rintracciati e denunciati: Roma – E’ accaduto… - Cremonaoggi : Tentano rapina al Penny Market di via Massarotti: un 29enne in manette - GrandangoloAg : Canicattì, tentano rapina a mano armata ma vengono messi in fuga: denunciate due persone -