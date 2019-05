Savini contestato a Catanzaro | il ministro dal palco | Moscerini rossi

agi

(Di venerdì 10 maggio 2019) Applausi ma anche fischi, cori, striscioni. La tappa adel tour elettorale del leader della Lega, Matteo Salvini, è stata caratterizzata da un inedito e continuo battibecco con un gruppo diri che hanno polemizzato con il vicepremier per l'intera durata del suo comizio in vista delle elezioni europee. Il momento più teso è stato quando, dal fondo della piazza in cui Salvini parlava, un gruppo diri ha iniziato a urlare al suo indirizzo "buffone" e "fascista", con il leader della Lega a replicare: "Sento delle zanzare, dei, andate a trovare Oliverio (il governatore calabrese del Pd, coinvolto in alcune inchieste giudiziarie ndr), fategli compagnia, chi si somiglia si piglia...". Ad accogliere Salvini anon sono stati solo i militanti della Lega, il cui numero è in crescita anche in Calabria, ma anche una contestazione che si è ...

