GdS – L’Inter di Conte prende forma | i dettagli delle rosa

lanotiziasportiva

(Di venerdì 10 maggio 2019) Si parla ovviamente di mercato nello spazio dedicato alsulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, soprattutto dell’Inter di Antonio.L’obiettivo primario per l’attacco resta Edin Dzeko, il profilo ideale sia a livello tecnico (stravede per lui) sia a livello economico (ha un anno ancora di contratto e per il cartellino possono bastare venti milioni).La rivoluzione diè pronta ad affondare il colpo appena finirà il campionato, garantendo al bosniaco un triennale da circa 5 milioni a stagione. E Dzeko può arrivare prima ancora che sia sciolto il nodo Icardi, perchévuole due big da affiancare a Lautaro, con Politano che chiuderebbe il reparto.Se non dovesse arrivare un’offerta da 70-80 milioni per Icardi,potrebbe provare a inserirlo in qualche scambio: complicato quello col Psg per Cavani, magari potrebbe diventare ...

capuanogio : ?? L'#Inter ora stringe per #Conte e da Suning può arrivare l'ok all'ingaggio del tecnico considerato l'uomo che fa… - forumJuventus : [GdS] Scudetto 2006, oggi l’udienza al Coni sul ricorso della Juve. Una decisione già nelle prossime ore ??… - ateneodance : RT @capuanogio: ?? L'#Inter ora stringe per #Conte e da Suning può arrivare l'ok all'ingaggio del tecnico considerato l'uomo che fa crescere… -