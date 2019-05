Falso allarme bomba nell' ufficio postale

Cybersecurity - allarme specialisti : "Facile violare sistemi - Huawei Falso problema" : di Veronica Marino , - Il 5 G è alle porte e già da tempo gli Stati Uniti lanciano l'allarme sulla possibilità che attraverso la telefonia mobile di quinta generazione aziende straniere possano spiare,...

Falso allarme bomba in centro Firenze : Firenze, 6 MAG - Si è rivelato Falso l'allarme bomba scattato nel pomeriggio in centro a Firenze per uno zaino abbandonato in via degli Speziali, nei pressi di piazza della Repubblica. Gli artificieri ...

Salva Roma - in Italia sono 66 i Comuni in dissesto. Calabria e Sicilia in testa - in Veneto un solo caso (ma era Falso allarme) : Non solo Roma, dove il problema sono i 12 miliardi di debito pregresso che ora il Movimento 5 Stelle intende affrancare dalla gestione commissariale affidando la gestione al Tesoro. “O tutti o nessuno: in democrazia funziona così. Non ci sono Comuni di serie A e Comuni di serie B. Se in tanti hanno dei problemi, aiutiamo tutti quelli che hanno dei problemi”, ha commentato il vicepremier leghista Matteo Salvini in vista del consiglio ...

Paura a Madrid - grattacielo Torre Espacio evacuato per un Falso allarme bomba : Paura a Madrid il giorno dopo il tragico incendio che ha gravemente danneggiato la cattedrale di Notre-Dame: il grattacielo che ospita le ambasciate, nella capitale spagnola, è stato evacuato...

Madrid : Falso allarme bomba - la gente torna nel grattacielo delle ambasciate : Era falso l'allarme bomba fatto pervenire per telefono all'ambasciata australiana di Madrid e che ha fatto scattare l'evacuazione dell'intero grattacielo che ospita anche varie altre sedi diplomatiche.

Falso allarme bomba a Madrid - evacuato il grattacielo delle ambasciate | : evacuato il grattacielo che ospita le ambasciate, all'interno del distretto finanziario della capitale: si tratta della Torre Espacio. La telefonata anonima arrivata all'ambasciata australiana

Genova - ennesimo Falso allarme bomba : riaperte via Cesarea e via Malta | : Una telefonata anonima, poco prima delle 9, ha fatto scattare l’intervento. Le due strade nel centro del capoluogo erano state subito transennate

Genova - Falso allarme bomba | : Una telefonata anonima, poco prima delle 9, ha fatto scattare l’intervento. Traffico bloccato tra via Cesarea e via Malta

Milano - via Torino chiusa al traffico per un Falso allarme bomba : Milano, via Torino chiusa al traffico per un falso allarme bomba Un'ora di caos dopo la segnalazione intorno alle 9 da parte di un passante. Ma i candelotti erano vuoti Parole chiave: Milano ...

Cesano Maderno - Falso allarme a Molinello : «C'è un suicida sul traliccio» - ma era un tecnico del telefono : falso allarme a Cesano Maderno nel pomeriggio di lunedì 25 marzo. Un automobilista ha segnalato un uomo su un traliccio temendo un suicida, ma è un tecnico di una compagnia telefonica al lavoro. Alla ...

Falso allarme bomba - denunciato mitomane : Milano - Un Falso allarme bomba si è verificato questa mattina nel Duomo di Milano, e dopo una serie di verifiche si è capito che si trattava per fortuna di una segnalazione inconsistente. Sul posto si sono recati diversi reparti delle forze dell'ordine ma non è stata necessaria nessuna misura straordinaria. Un anonimo dalla voce senza inflessioni ha chiamato la questura di Milano segnalando la presenza di ...

Truffe online con il Falso Roy De Vita - allarme per la crema "miracolosa" venduta : Il noto chirurgo estetico derubato della propria identità sul web. Venduti prodotti cosmetici associati al suo nome

Falso allarme bomba - denunciato mitomane : ANSA, - MILANO, 21 MAR - Un Falso allarme bomba si è verificato questa mattina nel Duomo di Milano, e dopo una serie di verifiche si è capito che si trattava per fortuna di una segnalazione ...

Milano : Falso allarme bomba in Duomo - denunciato uomo in Abruzzo : Milano, 21 mar. (AdnKronos) - falso allarme bomba in zona Duomo a Milano. Le forze dell'ordine hanno ricevuto in mattinata una telefonata, che avvisava della presenza di un ordigno nella zona della cattedrale di Milano. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, ma le operazioni di bonifica n