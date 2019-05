Pamela Mastropietro, chiesto ergastolo per Oseghale. Lo zio avvocato: “Non era una tossica” (Di giovedì 9 maggio 2019) “La richiesta di pena è quella massima, ergastolo con isolamento diurno e a scalare tutte le altre ipotesi. È quella che ci aspettavamo, siamo soddisfatti”, ha detto l'avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia di Pamela Mastropietro, dopo che il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha chiesto la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi nei confronti di Innocent Oseghale.



