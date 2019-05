Luce e gas | occhio alle truffe

Bollette di Luce e gas meno salate - arrivano anche i bonus 2019 : Aprile è stato un mese "gentile" con le Bollette delle famiglie italiane per quanto concerne i prezzi di luce e gas. Scopriamo insieme a cosa sono dovute tali diminuzioni di prezzi e in che modo è ...

Bollette Luce - gas e acqua in ritardo : Agcom vieta la data di invio in bolletta : Bollette luce, gas e acqua in ritardo: Agcom vieta la data di invio in bolletta data invio della bolletta Bollette luce, gas o acqua arrivano in ritardo? Per questo motivo il consumatore è tenuto a pagare di più visti gli interessi moratori per i pagamenti non puntuali? Sarebbe stato più semplice inviare una data di spedizione sulla busta della bolletta, in modo tale da valutare l’effettiva responsabilità e tutelare i consumatori? A quanto ...

Fattura elettronica 2019 : bolletta Luce o gas - cosa cambia dal 2019 : Fattura elettronica 2019: bolletta luce o gas, cosa cambia dal 2019 Fattura elettronica per bolletta luce o gas, come cambia La novità della Fattura elettronica obbligatoria, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, investirà anche le bollette della luce e del gas. Infatti, per le aziende che gestiscono servizi legati alle utenze non ci saranno adempimenti diversi rispetto a quello a cui dovranno adeguarsi le altre imprese. I ...

Eni Gas e Luce - lanciata la Call for innovation "Smart&Efficient Buildings" : Al via la Call for innovation "Smart&Efficient Buildings" lanciata da Eni Gas e Luce, in collaborazione con Digital Magics , il più importante incubatore di startup digitali Made in Italy attivo su ...

Unicredit aderisce a iniziativa "CappottoMio" di Eni gas e Luce : Unicredit si unisce ad Eni gas e luce ed Harley&Dikkinson per il progetto "CappottoMio" , lanciato quasi un anno fa dalla compagnia e finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in ...

Bolletta Luce e gas aprile 2019 : prezzo in discesa - ecco quanto si risparmierà : Bolletta luce e gas aprile 2019: prezzo in discesa, ecco quanto si risparmierà Riduzione Bolletta luce e gas Dal primo aprile 2019 diminuiranno sensibilmente gli importi delle bollette; a darne notizia l’Arera, l’autorità per l’energia, nel suo consueto aggiornamento sui prezzi delle utenze. Bolletta luce e gas aprile 2019: diminuisce il costo delle materie prime Nel comunicato rilasciato da Arera si legge: “le riduzioni sono ...

Bolletta Luce e gas insieme 2019 : quando arrivano e come evitare : Bolletta luce e gas insieme 2019: quando arrivano e come evitare Bollette luce e gas stessa fattura Un tempo la Bolletta luce e quella del gas arrivavano a fasi alterne: un mese sì e un mese no, per alleggerire il conto da pagare. Negli ultimi tempi, tuttavia, entrambe le bollette arrivano nello stesso periodo, con la diretta conseguenza che il contribuente si trova a pagare tutto in un solo momento, con effetti piuttosto pesanti sui ...

Bollette Luce e gas - dichiarazione redditi e fatture. Quanto tempo conservarle : Bollette luce e gas, dichiarazione redditi e fatture. Quanto tempo conservarle Quanto conservare le Bollette e tutte le ricevute È un problema, per così dire, che affrontano tutte le famiglie; che si sia più o meno attenti ai conti di casa, tutti prima o poi si chiedono se possono o non possono buttare quella bolletta o quella fattura. C’è chi tiene tutti i documenti attinenti alle spese domestiche per decenni, magari opportunamente ...

'Eni gas e Luce' al FuoriSalone di Milano : Anche quest'anno Eni gas e luce , società 100% controllata da Eni che si occupa della vendita di gas, luce e soluzioni energetiche, a famiglie e imprese, torna al FuoriSalone di Milano . Dopo il ...

Bollette Luce e gas cartacee aumentano la tariffa - come controllare : Bollette luce e gas cartacee aumentano la tariffa, come controllare tariffa con bolletta cartacea Nell’era della digitalizzazione, la maggior parte dei documenti assume una forma telematica. Un risparmio dei costi della carta, ma anche una semplificazione. Tuttavia ci sono ancora le Bollette che arrivano in forma cartacea. E in particolare alcune Bollette luce e gas cartacee sono più care di quelle digitali. Colpa di una tariffa ...

Bolletta Luce o gas e sostituzione contatore mancata - spetta l’indennizzo : Bolletta luce o gas e sostituzione contatore mancata, spetta l’indennizzo Non è soltanto la Bolletta luce o gas a creare grattacapi, ma anche la sostituzione del contatore. Più nel dettaglio, la sostituzione del contatore mancata. Ovvero, prendiamo il caso di una società che comunica all’utente il cambio di contatore, fissando così un appuntamento. Naturalmente l’utente deve essere presente al momento della sostituzione. Tuttavia, nel ...

