Alda D’Eusanio frase choc contro Marco Baldini dalla D’Urso

Alda D’Eusanio in tv contro Marco Baldini : Marco Baldini è stato il protagonista dell’Uno contro tutti a “Live non è la D’Urso” , Baldini ha raccontato la sua storia fatta di momenti bui e di redenzione. Un pentimento che però non ha convinto Alda D’Eusanio con cui ha già avuto uno scontro via social. L’intervento della D’Eusanio è stato molto duro: «Non mi fai pena. Se ti vuoi impiccare sei libero di farlo».T ra Alda D’Eusanio e Marco Baldini non c’è ...

Marco Baldini a Live. Alda D’Eusanio sbotta in diretta : “Curati!” : Alda D’Eusanio a Live di Barbara d’Urso attacca Marco Baldini Quest’ultima puntata di Live Non è la d’Urso è stata pregna di polemiche e colpi di scena che hanno tenuto incollati i numerosi telespettatori alla Tv fino a questo momento. E dopo il talk dedicato all’affaire della Prati, c’è stato ‘l’uno contro tutti’ di Marco Baldini. In questa occasione l’uomo è stato duramente attaccato ...

Roma - la rabbia di Alda D’Eusanio : “Campo de’ Fiori è piena di immondizia - a chi l’ha ridotta così mando un sonoro vaffa” : “Questa è Roma. Ma perché i Romani non si incazzano come mi incazzo io? A chi ha ridotto la città e i Romani in queste condizioni io mando un sonoro vaffa“. così la giornalista Alda D’Eusanio nel suo profilo Facebook, dove ha pubblicato un video che la immortala a Campo de’ Fiori, una delle più famose piazze di Roma. E mostra le condizioni pessime del luogo: “Guardate che meraviglia, Naturalmente qui i gabbiani ...

Alda D’Eusanio contro l’Isola dei Famosi : «Non mi sono divertita - avevamo l’ordine di non parlare. Il caso Fogli una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai visto» : Alda D'Eusanio - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 ha ormai chiuso i battenti ma qualche strascico l’ha lasciato. Alda D’Eusanio, una delle opinioniste della trasmissione, a distanza di una settimana dalla finale ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice è intervenuta durante la trasmissione L’Italia s’è Desta su Radio Cusano Campus, dove ha recriminato il poco spazio ...

Alda D’Eusanio dichiara non mi è piaciuto fare l’isola dei famosi : Intervistata da “Radio Cusano Campus” Alda D’Eusanio non ha parlato molto bene del programma “L’isola dei famosi” perché avrebbe impedito a lei e ad Alba Parietti di parlare liberamente nel corso di ogni puntata. La D’Eusanio inoltre spiega che fare l’Isola dei famosi non le sia piaciuto: “Non mi sono divertita. Non ci facevano parlare. Io e Alba Parietti eravamo due opinioniste con l’ordine di non parlare. ...

Isola dei Famosi 2019 - Alda D’Eusanio contro gli autori del reality : "Io e Alba Parietti avevamo l'ordine di non parlare" : La giornalista abruzzese: "Non mi sono divertita. Non ci facevano parlare. Corona - Fogli? Una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai visto"

Alda D’Eusanio : “Non mi è piaciuto Paolo Brosio all’Isola e non mi piace Suor Cristina a Ballando con le Stelle” : “Non è stata un’esperienza soddisfacente. Noi opinionisti potevamo parlare pochissimo. A volte, mi sono chiesta che cosa ci facessi là dentro”, a parlare è Alda D’Eusanio in un’intervista con il sito Il Decoder non nascondendo la delusione dopo la partecipazione come opinionista nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Non negando nemmeno di essersi sentita una presenza soprammobile all’interno del reality di ...