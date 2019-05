Pietra miliare per la Missione ExoMars 2020 | il cuore del Rover integrato e testato con

Prima foto di un buco nero - Inaf : Pietra miliare dell'astrofisica : Roma, 10 apr., askanews, - "Una giornata emozionante, importantissima per l'astrofisica moderna: stiamo celebrando una vera e propria pietra miliare , questo ci fa vedere come l'astrofisica stia ...

Svelata la prima FOTO di un buco nero : l’inizio di una nuova fisica - “una Pietra miliare dell’astronomia gravitazionale” : L’EHT (Event Horizon Telescope) – una schiera di otto radiotelescopi dislocati su tutta la Terra, costruiti attraverso una collaborazione internazionale – è stato progettato per catturare l’immagine dei buchi neri. Oggi, in varie conferenze stampa coordinate in tutto il mondo, i ricercatori dell’EHT rivelano il loro primo successo, svelando la prima prova visiva diretta di un buco nero supermassiccio e della sua ...

Spazio : Pietra miliare per l’Airlock di NanoRacks - pronto il modulo commerciale per la Stazione Spaziale : Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), è lieta di annunciare che l’involucro per il modulo Airlock di NanoRacks è pronto per essere inviato presso il centro di integrazione di NanoRacks a Houston, in Texas. Il modulo Airlock di NanoRacks – chiamato Bishop – è il primissimo Airlock commerciale che opererà sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gestito e di proprietà di NanoRacks, Bishop sarà un modulo ...