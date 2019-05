La prima Prima Ferrovia Transcontinentale compie 150 anni

Van Gogh vs Camorra - ecco la clip in anteprima : Il 7 dicembre 2002, due ladri fanno irruzione nel Van Gogh Museum di Amsterdam e rubano due dipinti per poi sparire nella notte. Alla fine del 2016, i dipinti vengono scoperti dietro una falsa parete..

Terapia genetica : è possibile riparare il cuore post-infarto - la prima dimostrazione è italiana : L’infarto del miocardio, causato dall’occlusione improvvisa di una delle arterie coronarie, è la principale causa di scompenso cardiaco, ed interessa più di 23 milioni di persone al mondo secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità. Un innovativo approccio genetico e made in Italy si affaccia sul panorama medico e si prefigge di riparare il cuore danneggiato da un’infarto. Lo studio, pubblicato su “Nature”, ...

Diretta Marc Ribas - 4 Ristoranti Spagna : stasera la prima puntata : Da stasera su Sky Uno partirà la versione spagnola di 4 Ristoranti, il noto cooking game condotto nella versione italiana dallo chef Alessandro Borghese. Nella produzione iberica, invece, ritroveremo Marc Ribas, noto chef e conduttore televisivo di TV3, il principale canale televisivo pubblico della comunità della Catalogna (Televisió de Catalunya). Cambia il paese, ma la formula della gara sarà sempre la stessa: quattro Ristoranti (appartenenti ...

Meghan Markle e la bellezza inclusiva : nella prima foto di Baby Sussex non nasconde le rotondità del post parto : Perfezione, no grazie: la modella ''normale'' di H&M piace alle donne Leggi Mondo che, tuttavia, sembra aver davvero invertito la rotta , mostrandosi più generoso nella scelta delle modelle - basta ...

Giro E – Tutto pronto per la prima corsa a tappe in bici a pedalata assistita : Tutto pronto per il Giro E: il primo evento a tappe per bici a pedalata assistita, sulle strade e negli stessi giorni della corsa Rosa, racconterà le bellezze d’Italia e il futuro della mobilità assistita 6 produttori di bici, 10 team, 18 tappe, 60 ciclisti, 1.829 chilometri, 43.546 metri di dislivello positivo. Tutto in un evento: il Giro E, la cui prima edizione scatterà domenica prossima, 12 maggio, per concludersi sabato 1 ...

Lirica : alla Scala decimo appuntamento di 'prima delle prime' il 9 maggio : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Lo spettacolo Idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart, decimo appuntamento del ciclo 'Prima delle prime', si svolgerà giovedì 9 maggio ore 18 al Teatro della Scala di Milano. Si terrà inoltre un incontro dal titolo “Opera seria con tempesta” a cura di Paolo Gallarati, ordina

Di Maio irritato con la Raggi per la casa ai rom : "prima gli italiani" : È stata accolta con una certa irritazione dal vicepremier Luigi Di Maio, a quanto apprende l’ANSA, l’iniziativa della sindaca di Roma Virginia Raggi di recarsi a casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi assegnataria di un appartamento popolare. Prima si aiutano i romani, gli italiani, poi tutti gli altri, è il senso del ragionamento del leader M5S irritato - si apprende ancora - anche per la tempistica con cui ...

Scuola - sciopero il 17 maggio contro un accordo "inutile". Anief in prima fila : ... a tre cifre, cioè di almeno 100 euro,, un provvedimento che andrebbe in "rotta di collisione" con il Documento di economia e finanza , in cui si indica chiaramente una riduzione, uniforme e durevole ...

Abruzzesi in prima linea a Milano per l’Adunata nazionale Alpini - nel centenario dell’ANA : Vincenzo Di Michele: “Il Battaglione L’Aquila è motivo di orgoglio per tutti gli Abruzzesi” L’AQUILA – Cento anni di storia,

prima uscita pubblica del Baby Sussex : Il principe Harry si è presentato in giacca e cravatta con in braccio il piccolo Archie, Meghan al suo fianco in un abito bianco raggiante di gioia: "Ho i due ragazzi più belli del mondo". Il royal Baby di Meghan e Harry ha fatto la sua Prima apparizione ufficiale a due giorni dalla nascita. Il bambino, di cui ancora non si conosce il nome, è apparso fasciato in una coperta panna e berrettino, tra le braccia del papà. "Ha un carattere ...

Liverpool - Lovren rivela il discorso di Klopp prima dell'impresa : Sezionare, analizzare, l'avvicinamento e la preparazione alla partita di Jurgen Klopp è un esercizio utile a capire come uno dei migliori allenatori al mondo ha costruito una delle partite più belle ...

Di Benedetto-Carrisi - Fdi - : "La tutela dell'ambiente obiettivo primario dell'azione politica" : Altri effetti positivi si potrebbero riscontrare anche nell'aumento dell'occupazione con un' economia circolare in grado di rigenerare i prodotti di scarto che ogni giorno si accumulano nella nostra ...