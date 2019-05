Al Met un tappeto rosso shocking | Katy Perry lampadario | Lady Gaga a strati

La follia Camp sul tappeto rosa del Met : ANSA, - NEW YORK, 7 MAG - Lady Gaga si e' fatta in quattro per il gala del Met; Katy Perry è diventata un lampadario di Moschino; Jared Leto in Gucci cardinalizio ha portato sotto braccio una replica ...

Dal blog : dire “-ismo” Mette i problemi sotto il tappeto - ma ormai somiglia a una canadese : Quali sono i problemi più pressanti dell’Italia? Qualunque sia la vostra risposta, chi non è d’accordo potrà pronunciare qualcosa che finisce in –ismo e tutto si risolverà per magia. Provate. Se pensate il problema siano i disperati che dormono in stazione, pronunceranno “buonismo” e la conversazione finirà in rissa. Se pensate sia la povertà, pronunceranno “comunismo”. Se direte il lavoro, diranno “populismo”. Se direte ...

Torino-Milan 2-0 - Belotti e Berenguer Mettono il Diavolo al tappeto e lo agganciano in zona Europa League : Il Torino vince lo spareggio per l'Europa con il Milan battendolo 2-0, facendogli perdere la testa e e agganciandolo in classifica al quinto posto. Dopo un inizio aggressivo dei granata che riescono a ...

Ciao Darwin - Madre Natura Mette al tappeto Papa Francesco : un grosso caso per la Chiesa : Ciao Darwin batte la Via Crucis in mondovisione 25 a 15. Si intende, in termini di share. E per la celebrazione nella suggestiva cornice del Colosseo, come recitano le presentazioni dell' evento, si tratta probabilmente degli indici di ascolto più bassi di sempre. Già era noto il fatto, come ampiame