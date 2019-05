repubblica

(Di martedì 7 maggio 2019) L'iniziativa di Airbnb che ha lanciato l'iniziativa di un soggiorno sabbatico per rianimare ildi 300 abitanti a pochi chilometri dalla capitale europea della cultura 2019

StraNotizie : Matera, 280mila candidati per salvare il borgo disabitato: in 5 partiranno per Grottole - rep_bari : Matera, 280mila candidati per salvare il borgo disabitato: in 5 partiranno per Grottole [news aggiornata alle 11:44] - continimarco : Matera, 280mila candidati per salvare il borgo disabitato: in 5 partiranno per Grottole -