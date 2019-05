I dipendenti di Riot Games scioperano contro la discriminazione sessuale e l' arbitrato

eurogamer

(Di martedì 7 maggio 2019) Più di 150di, studio di sviluppo di League of Legends, hanno preso parte ad una protesta riguardante le nuove politiche aziendali di arbitraggio forzato.Lo sciopero, come riporta Videogamer, è avvenuto dopo cheaveva presentato le mozioni il mese scorso per prevenire due casi didi genere, in seguito alle accuse dello scorso anno che hanno colpito l'azienda a seguito di un'indagine. Ai querelanti era stato consigliato di firmare accordi diforzato, un metodo alternativo per risolvere leversie, affidando a uno o più persone esterne l'incarico di risolverla mediante una decisione vincolante e spesso forzata.Una protesta iniziale da parte del personale diha portato alla sospensione di questoforzato: l'azienda, attraverso una dichiarazione, avrebbe assicurato che l'forzato sarebbe stato ...

Eurogamer_it : I dipendenti di #RiotGames protestano per le nuove politiche interne all'azienda. - ItaEsports_IES : RiotWalkout: la protesta dei dipendenti contro Riot Games! - - TomsHWItalia : Ieri, oltre 150 dipendenti di Riot Games hanno avviato una protesta nei confronti del publisher di League of Legend… -