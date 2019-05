Ronaldo il Fenomeno | ' Il migliore attaccante vicino a me è stato Nilis'

Ronaldo il Fenomeno spiazza tutti : “ho avuto tanti partner d’attacco - ma il migliore… non lo conoscete” : L’ex attaccante di Barcellona e Real ha rivelato il nome del suo miglior partner d’attacco avuto in carriera Ronaldo il Fenomeno ha sempre sorpreso tutti, e continua a farlo anche a carriera terminata. Il brasiliano è intervenuto in una trasmissione televisiva per parlare di calcio, rivelando tra le altre cose il partner più forte mai avuto in carriera. Non si tratta né di Figo e né di Kakà per citarne alcuni, bensì di un tale ...

Torino - Mazzarri : "Puniti da quel fenomeno di Ronaldo" : Walter Mazzarri commenta con grande rammarico il pareggio contro la Juventus che frena la corsa Champions del suo Torino . "L'unica volta che siamo stati meno attenti ci ha punito un fenomeno che è ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Ronaldo un fenomeno - ci ha castigato» : In conferenza stampa, il tecnico granata esordisce così a Sky Sport: "Questo pareggio brucia, alla vittoria ci avevamo fatto un pensiero: i bianconeri ci hanno un pochino schiacciato, abbiamo ...

Ronaldo infuriato con il ‘suo’ Valladolid - il Fenomeno potrebbe tornare in campo per… tirare i rigori : Il presidente del club spagnolo è arrabbiato con i suoi giocatori per i troppi errori commessi dal dischetto Rivedere Ronaldo il Fenomeno in campo? potrebbe essere, stando almeno all’intervista rilasciata insieme a Neymar Jr ai microfoni della trasmissione Otro. L’ex giocatore brasiliano ha rivelato di essere infuriato con i giocatori del Valladolid, club di cui è presidente, per i troppi errori commessi dal dischetto in questa ...

Cristiano Ronaldo infortunio - come sta CR7? Le cure del fenomeno - obiettivo Ajax : Cristiano Ronaldo si è infortunato durante Portogallo-Serbia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020. L’attaccante lusitano era uscito al 28′ a causa di un problema muscolare, gli accertamenti medici effettuati nei giorni scorsi hanno parlato di una leggera lesione e ora il fuoriclasse sta cercando un pronto recupero in modo da poter giocare i quarti di finale della Champions League. La Juventus vuole assolutamente ...

Inter - la terza maglia 2019-20 omaggio a Ronaldo il Fenomeno? : Dopo aver svelato quella che dovrebbe essere la nuova prima divisa ufficiale per la stagione 2019-2020, footyheadlines.com ha pubblicato le immagini della probabile nuova terza maglia dell'Inter. ...

Bernardeschi : «Cristiano Ronaldo Fenomeno assoluto - folle squalificarlo» : COVERCIANO - L'ottimismo di Federico Bernardeschi , dal ritiro azzurro di Coverciano, è contagioso. L'esterno della nazionale chiede tempo affinché i meccanismi di squadra possano funzionare al meglio:...

Messi risponde a Cristiano Ronaldo : “cucchiaio” da fenomeno contro il Lione [VIDEO] : Leo Messi non vuole essere da meno rispetto a Cristiano Ronaldo ed anche oggi lo ha dimostrato con un gol da campione Cristiano Ronaldo ha messo in scena uno show ieri sera nella gara tra Juventus ed Atletico Madrid, quest’oggi Leo Messi ha voluto rispondere al suo collega e rivale. La Pulce ha sbloccato la gara tra Barcellona e Lione, dopo lo 0-0 dell’andata. Su calcio di rigore l’attaccante argentino ha optato per un ...

Juventus-Atletico Madrid : Ronaldo fa il fenomeno - Doncic resta senza parole : Una partita che ha tenuto incollati alla TV tutta l'Italia appassionata di sport e anche tantissimi campioni che poco o nulla hanno a che vedere con il calcio, tra cui inevitabilmente anche i ...