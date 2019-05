Caso Vannini | teste a sorpresa | chi sparò a Marco non sarebbe il padre della fidanzata

Caso Vannini - Roberta Petrelluzzi risponde alle polemiche : «Indignata» : La conduttrice di «Un giorno in Pretura» torna sulle polemiche scatenate dalla puntata della trasmissione dedicata al delitto Vannini, e alle critiche per la sua lettera a Martina Ciontoli: «Quando tifi non cerchi le ragioni»

Caso Vannini - un testimone a 'Le Iene' rivela : 'Ha sparato il figlio di Ciontoli' : Colpo di scena nel delitto di Marco Vannini. Alla trasmissione Le Iene di Italia 1, Davide Vannicola, amico di Robetro Izzo, ex comandante dei carabinieri della stazione Ladispoli, ha rivelato che a sparare al giovane di appena 20 anni non sarebbe stato Antonio Ciontoli, ma il figlio Federico. L'uomo, poi, su consiglio di Izzo, si sarebbe preso la colpa per "non inguaiarlo". Il delitto di Marco Vannini La trasmissione Mediaset Le Iene, è tornata ...

Caso Vannini - la conduttrice di "Un Giorno In Pretura" replica alle polemiche : “Io ho bisogno di capire... Ormai siamo abituati a tifare. O fai parte della curva sud, o fai parte della curva nord”: Roberta Petrelluzzi, conduttrice di “Un Giorno in pretura”, risponde alle polemiche che si sono scatenate dopo la puntata del suo programma dedicata all’omicidio di Marco Vannini. Nei giorni scorsi, parte del pubblico aveva tacciato la trasmissione di un approccio troppo morbido nei riguardi dei ...

Caso Vannini - Roberta Petrelluzzi : "Abituati a tifare - nessuno cerca più le ragioni" (Video) : Roberta Petrelluzzi non indietreggia e si dice “indignata” per le reazioni successive al suo intervento in merito al Caso di Marco Vannini, il ventenne ucciso nel 2015 da un colpo di pistola mentre si trovava a casa della fidanzata.A sparare fu il padre di lei, la cui condanna è stata di recente ridotta in Appello. La settimana scorsa, prima della puntata di Un giorno in pretura dedicata alla vicenda, la conduttrice aveva pubblicato sui ...

“5 anni sono troppi per Ciontoli”. E sul Caso Vannini è di nuovo polemica. Cosa sta succedendo : Dopo la puntata di “Un giorno in pretura”, non si fa altro che parlare del tanto discusso omicidio di Marco Vannini. Ora dopo primo e secondo grado che ha visto è il momento della Cassazione e per l’avvocato di Antonio Ciontoli, Pietro Messina sono “troppi 5 anni per l’omicidio di Vannini”, per questo il legale ha depositato nei giorni scorsi il ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado che aveva ridotto al suo assistito la pena ...

Programmi TV di stasera - domenica 28 aprile 2019. Su Rai3 «Un giorno in pretura» riparte dal «Caso Marco Vannini» : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Il conduttore intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Interverranno in puntata anche la Senatrice a vita Liliana Segre, Massimiliano Allegri, Riccardo Cocciante ed Enrico Brignano. Coez presenterà inoltre in anteprima il singolo “domenica” a pochi giorni dall’uscita. Al fianco di ...

Caso Vannini - polemica social su «Un giorno in Pretura»|Cosa ha detto la conduttrice : video : Domenica la messa in onda della puntata, preceduta da un post in cui la conduttrice esprimeva vicinanza a Martina Ciontoli. In Rete critiche e polemiche

Caso Vannini – Fatti - sentenze e pezzi mancanti del processo diventato un caso tv - tra la politica e le polemiche social : La morte di Marco Vannini e il processo ai Ciontoli. Che non spacca solo l’Italia e gli italiani, a dire il vero per la stragrande maggioranza più vicini alla famiglia di Marco, ucciso da un colpo di pistola mentre era in casa della sua fidanzata Martina a Ladispoli, vicino Roma, il 17 maggio 2015, ma divide anche le trasmissioni tv che da anni si occupano di questa vicenda. Chi l’ha visto?, Quarto grado e soprattutto le Iene, nello speciale di ...

Caso Vannini - Roberta Petrelluzzi si esprime a sostegno di Martina - polemica sui social : L'omicidio di Marco Vannini continua ancora ad essere il più discusso nelle varie trasmissioni televisive e sui social. Sono molte le persone che si sono schierate dalla parte di mamma Marina e papà Valerio. Dopo la sentenza della Corte d'appello ieri, durante la trasmissione Un giorno in pretura, si è aperta una nuova polemica a causa di un messaggio pubblicato da Roberta Petrelluzzi. Roberta Petrelluzzi si esprime a sostegno di Martina Come ...

Un Giorno in Pretura torna su Rai 3 : prima puntata sul Caso Marco Vannini : "In molti ci avete chiesto che Un Giorno In Pretura ritornasse in prima serata, e allora eccovi accontentati" - Con queste parole Roberta Petrelluzzi dà il via alla nuova stagione del programma più longevo di Rai 3, Un Giorno In Pretura, andato in onda questa sera con un'anteprima di circa 20 minuti ad anticipare due ore di interrogatori e inchieste volti a raccontare cosa sia davvero il caso Vannini. Sì, perché di questo si è parlato ...

Un Giorno in Pretura torna su Rai 3 : prima puntata sul Caso Marco Vannini : Ritorna Un Giorno in Pretura e non senza qualche novità. Il noto programma di Rai 3 ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi arriva questa sera in prima serata. Una nuova stagione per quattro appuntamenti complessivi che a partire da questa sera, domenica 28 aprile, alle 21.20, racconterà alcuni dei più celebri e discussi processi medio recenti, per approfondire le tematiche che li riguardano e per svelare ciò che, forse, ancora non si è ...

Incongruenze nelle dichiarazioni sul Caso Vannini mostrate nello speciale de Le Iene : Da diverso tempo il noto programma televisivo Le Iene, si sta occupando del caso dell'omicidio del giovane Marco Vannini. La morte del ragazzo ha destato moltissima indignazione da parte del popolo italiano, il quale si è sentito molto vicino alla famiglia Vannini per quanto accaduto. Durante lo speciale, dunque, sono state rese note - più volte - le diverse Incongruenze del caso e le numerosissime bugie dette in sede di interrogatorio dalla ...