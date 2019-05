Casa popolare ai rom:presidio residenti

il_pucciarelli : Intanto alcuni illuminati colleghi di partito dell'editore di Salvini minacciano di buttare una bomba contro una fa… - Agenzia_Ansa : Nuove proteste a Roma per l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. In strada a Casal Bruciato cittad… - Adnkronos : Casa popolare a famiglia rom, tensione in strada -

A Roma, nella zona dil Bruciato, protesta in strada per l'assegnazione di due alloggi popolari a famiglie rom: "14 persone del campo La Barbuta abiteranno in un appartamento di 100 metri quadri. L'altra famiglia, con domanda fatta nel 2018,andrà in un'altra". "La stessa cosa sta avvenendo anche al de' pazzi" (dopo i casi analoghi di Torre Maura elotti, altre zone di Roma, Ndr),dice Stefano Borrelli del coordinamento d'azione del IV Municipio "I rom sono scortati da 40 tra poliziotti, carabinieri e vigili urbani".(Di lunedì 6 maggio 2019)