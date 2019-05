Roberti | Salvini rispetti gli impegni sulla sicurezza

Elezioni europee - da Salvini a Roberti arrivano i primi candidati : le scelte di Pd e Lega : Si iniziano a delineare i nomi dei candidati alle Elezioni europee di tutti i partiti, in vista del voto del 26 maggio. Matteo Salvini ha annunciato che sarà capolista in tutte le circoscrizioni per la Lega, mentre il Pd ufficializza la scelta di Franco Roberti, ex procuratore nazionale Antimafia, come capolista al Sud.Continua a leggere