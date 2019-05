Moto2 – La prima volta non si scorda mai | Navarro in pole a Jerez | beffato Marquez per 91

sportfair

(Di sabato 4 maggio 2019) Il pilota della SpeedUp centra laposition in, precedendoe Fernandez che completano lafilaposition inper Jorge, il pilota spagnolo mette tutti in fila acompiendo una prestazione davvero esaltante. Il pilota della SpeedUp precede di 91 millesimi Alex, secondo davanti a Fernandez che chiude così lafila. Apre la seconda invece Gardner, seguito da un splendido Bulega e da Baldassarri, riuscito a mantenere la sesta piazza davanti a Di Giannantonio. Ottavo invece Luhti, mentre chiudono la top ten Nagashima e Binder.L'articolo– Lanon simai,inper 91 millesimi SPORTFAIR.

