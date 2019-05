Calenda sfida Salvini ad un confronto pubblico

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Chesia nel pieno della campagna elettorale lo si era capito ormai da settimane, complice una presenza molto visibile su tutti i principali canali dell'informazione politica. E ieri, 3 maggio, approfittando dell'inizio della sua campagna elettorale in Emilia Romagna per le elezioni europee, è stata decisamente una giornata molto calda per Carlo. Twitter è diventato infatti il terreno per lanciare unaprima al leader della Lega Matteoe poi, per denunciare il silenzio che, a detta del leader della lista "Siamo europei", gli sarebbe stato creato attorno dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano.su Twitter: 'facciamo un faccia a faccia?' Sono circa le 9 del mattino, quando Carlodal suo profilo Twitter lancia un fendente all'indirizzo di Matteo'sono in giro per appuntamenti elettorali in ER' (Emilia Romagna ndr) - twitta il ...

