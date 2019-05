Ha un’agenzia di licenze caccia e intercede col questore per quelle a rischio | il caso

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) “Grande novità! Da noi visite per il rinnovo porto d’armi di qualsiasi tipo”. È questo l’annuncio presente sulla locandina di UniService, un’agenzia di pratiche automobilistiche e di assicurazioni, in cui compare la foto di una ragazza in tenuta datore, che imbraccia un fucile. Niente di strano, se non fosse che uno dei titolari è Roberto Paccher, leghista di lungo corso, eletto nel consiglio provinciale di Trento e quindi presidente del consiglio regionale del Trentino Alto Adige. Notissimo anche per il fatto di essere un appassionatotore, Paccher è amicissimo di Matteo Salvini e non passa inosservato. Adesso ancora di più, visto che sembra essere diventato il paladino deitori condannati per qualche reato che vogliono tornare in possesso del porto d’arma.Questa mescolanza tra ruolo istituzionale e attività private, è venuta ...

