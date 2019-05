Venezuela | 4 i morti nella rivolta Ordine di arresto per l' oppositore

Venezuela : due minori morti nelle proteste : In Venezuela, due adolescenti di 14 e 16 anni sono morti in seguito a ferite d'arma da fuoco ricevute durante le manifestazioni di protesta del 30 aprile e del 1 maggio contro il governo di Nicolas ...

Uccisi due minori in Venezuela - sale a quattro conta dei morti. Irruzione militari in chiesa - “lanciato bombe provocando fuga dei fedeli” : In Venezuela, due adolescenti di 14 e 16 anni sono morti in seguito a ferite d'arma da fuoco ricevute durante le manifestazioni di protesta del 30 aprile e del 1 maggio contro il governo di Nicolas Maduro. Lo rende noto l'ong Osservatorio Venezuelano di conflittualita' sociale (Ovcs). Con la morte dei due minori, sale a quattro il bilancio delle vittime nelle proteste registrate in Venezuela dal 30 aprile. - "Piangiamo la morte dell'adolescente ...

Venezuela - due morti nei nuovi scontri mentre cresce la tensione tra Stati Uniti e Russia : Lo scontro tra Guaidò e Maduro in Venezuela preoccupa le cancellerie mondiali mentre il braccio di ferro tra il presidente...

Cresce la tensione Usa-Russia sul Venezuela : lacrimogeni e sassaiole - due morti negli scontri : Salgono a due le vittime delle tensioni che da giorni infiammano le piazze del Venezuela dove sono in corso agguerriti scontri fra quanti si ribellano al governo di Maduro e le forze messe in campo dallo stesso presidente. Nella notte una donna è rimasta uccisa. Si tratta di Jurubith Rausseo, 27 anni, deceduta in ospedale dopo essere stata raggiunt...

La bufala degli 80 neonati morti in un ospedale Venezuelano per colpa dei blackout : La notizia di 80 neonati morti per il blackout in Venezuela è, per fortuna, falsa. Secondo l’ultimo rapporto diffuso dagli ospedali venezuelani, in tutti il Paese sono 7 i piccoli hanno perso la vita a causa all'interruzione di energia elettrica. Dal 7 marzo, il numero di decessi nelle strutture sanitarie legati alla mancanza di luce è di 21 persone.Continua a leggere

Cosa c’è dietro il blackout in Venezuela : accuse - misteri e trame. Un sistema al collasso «80 bimbi morti in ospedale» : I problemi persistono da molti anni per mancanza di manutenzione, risorse e capacità tecniche. Il blocco della fornitura della energia elettrica sono la norma da un decennio, anche se non di questa entità.