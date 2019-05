Conte | Orgoglioso del Reddito di Cittadinanza

blogo

(Di giovedì 2 maggio 2019)Il Premier Giuseppenella tarda mattinata di oggi ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto di se stesso tra la gente e ha preso spunto dal racconto di un suo amico per elogiare ildi. Il Presidente del Consiglio infatti ha scritto:"Un vecchio amico che ha un negozio di ottica mi ha inviato un messaggio informandomi di avere venduto un paio di occhiali da vista a un signore che ha utilizzato la carta deldi. Mi ha scritto che il cliente aveva problemi di vista, ma non poteva permettersi un paio d’occhiali"E da qui ha fatto la sua riflessione sulla misura tanto voluta dal MoVimento 5 Stelle:"Ildiè stata una riforma che ha suscitato diffidenze e reazioni ostili, qui da noi in Italia e anche all’estero. Abbiamo dovuto intestardirci e mostrare la massima risolutezza per realizzarla. L’abbiamo infine ...

