Star Wars | da ' Episodio I' a ' Rogue One' | tutti i lunedì su Italia 1

Tra le offerte di primavera Amazon di oggi ci sono oggetti di design - musicali e Star Wars : Le offerte di primavera non si fermano neanche di domenica: anche oggi migliaia di prodotti in sconto fino a mezzanotte. Complementi d'arredo, utensili per facilitare le pulizie di primavera, prodotti per prenderti cura di te stesso e una giacca a tema Star Wars che ogni bambino dovrebbe indossare.Continua a leggere

"Star Wars-A new hope" con la magia della musica dal vivo : Milano, 29 mar., askanews, - La magia di Guerre stellari, con la colonna sonora dal vivo. Per la prima volta in Italia arriva "Star Wars: A New Hope in concerto", la proiezione del primo film della ...

Dieci curiosità su Star Wars : Da lunedì 1 aprile Star Wars torna in televisione su Italia 1. La saga più famosa del cinema cela una grande quantità di aneddoti e dietro le quinte. Ecco le Dieci curiosità più divertenti:All'inizio nessuno voleva produrre "Star Wars". Il progetto del primo film, quello che adesso conosciamo come Episodio IV - Una nuova speranza, era nato perché George Lucas voleva produrre un film sui fumetti di Flash Gordon, ma non ne aveva i diritti. Scrive ...

Star Wars - ecco l’osservatorio tedesco che sembra R2-D2 : Chi ha detto che scienza e fantascienza non possano in qualche modo coesistere? Di certo non il Professor Hubert Zitt, docente di fisica presso la Hochschule Kaiserslautern – University of Applied Sciences, che prendendo spunto dalla sua immensa passione per la saga di Star Wars ha deciso di regalare un nuovo look all’osservatorio del campus di Zweibrücken. Trasformandolo in un gigantesco sosia del robottino R2-D2. Aiutato da un team ...

Il Commissario Montalbano sfida Star Wars in tv : la Rai propone un nuovo ciclo di repliche dal 1° aprile : Per vincere la sfida auditel, Il Commissario Montalbano potrebbe addirittura scontrarsi con Star Wars. Dal 1° aprile, la Rai schiera l'inossidabile personaggio interpretato da Luca Zingaretti per vincere la gara di ascolti con le reti Mediaset. Come di consueto, al termine della stagione televisiva, ogni lunedì inizierà un nuovo ciclo di repliche della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Per l'azienda di Viale Mazzini non si ...

Questo poster di Star Wars : Episodio IX è autentico? : Sta circolando in queste ore online quello che si può considerate un presunto poster di Star Wars: Episodio IX. L’ultimo capitolo nella trilogia sequel di JJ Abrams uscirà nelle sale il prossimo dicembre ma il più assoluto riserbo è tenuto su tutti i dettagli che circondando la pellicola. Eppure c’è chi sostiene che sia avvenuto un leak e che in circolazione ci sia una prima immagine promozionale. Nessuna conferma, però, sulla sua ...

Star Wars Jedi : Fallen Order : in arrivo sorprese il mese prossimo : Respawn Entertainment è molto cauta su Star Wars Jedi: Fallen Order. A parte una conferma del nome e dell'impostazione del gioco, i fan sono tenuti all'oscuro di molti dettagli. Tuttavia, il prossimo mese le cose potrebbero cambiare.Come riporta Gamerant, Respawn parteciperà all'annuale evento Star Wars Celebration, che celebra la serie di film e i suoi media spin-off. Il panel si svolgerà il 13 aprile e vedrà la presenza del boss di Respawn, ...

Il progetto di Star Wars cancellato da EA avrebbe dovuto far respirare le atmosfere della saga cinematografica : Star Wars ed EA non vanno per niente d'accordo, come dimostra la recente cancellazione del progetto ad esso dedicato in mano a Visceral Games (lo studio responsabile di Dead Space) e la famosa scrittrice Amy Hennig, che ha lavorato sulla serie di Uncharted.Durante un'intervista ai microfoni di IGN, Hennig è tornata a parlare di Ragtag, nome in codice del progetto di cui si è parlato sopra:"Guardate ai film di Indiana Jones, è lui il ...

Xbox Games with Gold ad aprile ci porta Star Wars Battlefront 2 - The Technomancer e altro ancora : Xbox Games with Gold nel mese di aprile aggiorna la sua offerta portando 4 nuovi titoli agli abbonati al servizio, riporta VG247.Come possiamo vedere, tra le novità ci sono The Technomancer, action RPG sci-fi disponibile per tutto il mese di aprile, e anche Outcast - Second Contact, quest'ultimo disponibile al download gratuito da 16 aprile al 15 maggio.Oltre ai giochi sopra citati, abbiamo anche Star Wars: Battlefront 2 per Xbox, disponibile ...

Pyre e Star Wars Jedi Knight sbarcano su Origin Access : Infatti, come riporta Gamingbolt , Pyre di Supergiant Games, l'ibrido sport / RPG / avventura, è entrato in Origin Access e può essere giocato per intero se siete abbonati. Ma non è tutto. Anche i ...

Pyre e Star Wars Jedi Knight sbarcano su Origin Access : Anche se Anthem di BioWare non ha dimostrato di essere il miglior motivo per diventare utenti Origin Access Premier, la versione base del servizio ha ancora delle ottime offerte. Infatti, come riporta Gamingbolt, Pyre di Supergiant Games, l'ibrido sport / RPG / avventura, è entrato in Origin Access e può essere giocato per intero se siete abbonati. Ma non è tutto. Anche i classici di culto di LucasArts Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 e ...

Video e immagini ci mostrano il remake di Star Wars Dark Forces realizzato con Unreal Engine 4 : Uno sviluppatore di Obsidian sta realizzando un remake di Star Wars Dark Forces in Unreal Engine 4.Jason Lewis - che lavora come senior environment artist presso Obsidian - ha lavorato a questo progetto per passione per alcuni anni, iniziando con il ricreare semplicemente lo spazioporto Mos Eisley di New Hope. Ora, tuttavia, il progetto si è esteso fino a una demo work-in-progress giocabile di recente uscita.Come ci ricorda Eurogamer.net, Star ...

Star Wars - Hasbro presenta un nuovo ed esclusivo set di action figure : Hasbro ha mostrato per la prima volta in assoluto il nuovo set di action figure esclusivo dedicato al fantastico mondo di Star Wars , in particolare alla nuova trilogia di film. Nel pacchetto, ...

Perché gli universi Marvel e Star Wars non sono presenti in Kingdom Hearts? Ce lo spiega Tetsuya Nomura : Con Kingdom Hearts 3, Square Enix ha ampliato i mondi Disney aggiungendo proprietà Pixar al mix. E ora con i classici Disney e Pixar entrambi rappresentati, i fan si Staranno chiedendo quando si presenteranno alcune altre grandi IP Disney, come Marvel e Star Wars.Come riporta Comicbook, il director di Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura, amerebbe espandersi in questi universi, ma non è così semplice come sembraIn un'intervista nel libro Ultimania di ...