Cosa dice al governo Boccia di Confindustria

Bollo auto e nuovo Codice della strada 2019 : Cosa cambia e novità : Bollo auto e nuovo Codice della strada 2019: cosa cambia e novità Codice della strada e Bollo auto 2019 Il Bollo auto è una delle tasse meno amate dagli italiani, perché grava su un bene di proprietà. Ogni anno si spera che ci possa essere una modifica più conveniente (ovvero, al ribasso) per questa imposta, oppure la sua cancellazione. Ma ciò, puntualmente, non avviene mai. Tuttavia ogni anno potrebbero esserci delle novità, magari portate ...

Ddl Zanda : aumento stipendio parlamentari - ecco Cosa dice il testo : Ddl Zanda: aumento stipendio parlamentari, ecco cosa dice il testo In questi ultimi giorni sta facendo discutere (anche negli stessi ambienti PD) la proposta del senatore di area democratica Luigi Enrico Zanda, presentata a fine febbraio e relativa alla possibilità di aumentare lo stipendio dei parlamentari. Vediamo di seguito gli aspetti cardine del ddl in oggetto. DDL Zanda: il riferimento ai parametri retributivi dei parlamentari ...

Legittima difesa - non facciamo confusione : ecco Cosa dice davvero la nuova legge : La recente riforma della Legittima difesa sta dando vita a una serie di considerazioni fuorvianti. C’è chi pensa di poter comprare un fucile per “sparare al primo che lo minaccia” e chi, al contrario, pensa che il Paese stia scivolando in una specie di “Far west” urbano. Ma per comprendere la portata di una norma non bisogna fidarsi delle spiegazioni fornite da micro video online, perché spesso sono sintesi pilotate ad arte e ciò che infatti ...

La Confessione (Nove) - Gomez ad Agnelli : “Cosa pensa di Fedez?”. “Imprenditore pazzesco. Il peggior giudice di X-Factor? Ventura” : Venerdì 29 marzo alle 22.45 su Nove a “La Confessione” di Peter Gomez ospite è il cantante e produttore discografico Manuel Agnelli. giudice di X-Factor per tre stagioni (2016-2017-2018), il frontman degli Afterhours (in onda con “Ossigeno” su Rai3 dal prossimo 4 aprile alle ore 23.10) ha annunciato di aver chiuso con questa esperienza. Il giornalista gli chiede dei rapporti con Fedez, anche lui giudice del talent ...

Cosa dice la proposta di legge della Lega che agevola la detenzione delle armi : La Lega ha presentato una proposta di legge in cui verrebbero agevolate le condizioni per detenere un'arma, aumentando da 7,5 a 15 joule il discrimine tra le comuni armi da sparo e quelle per cui non è necessario richiedere una licenza. In questo modo, secondo la deputata leghista Cattoi, si potrebbe rispondere all'esigenza di difesa personale che l'attuale iter per entrare in possesso di un'arma "tende a ostacolare".Continua a leggere

Cosa dice davvero la proposta di Luigi Zanda sugli stipendi dei parlamentari italiani : Sta facendo molto discutere (per usare un eufemismo) la proposta del neo tesoriere del Partito Democratico Luigi Zanda sugli stipendi dei parlamentari italiani sull'equiparazione a quelli degli europarlamentari. Proviamo a capire meglio di Cosa si tratta e quanto senso hanno le polemiche di questi giorni.Continua a leggere

Stipendio parlamentari - Cosa dice il ddl Zanda : Roma, 28 mar., AdnKronos, - "Oggi occorre affrontare la questione del trattamento economico dei parlamentari secondo un approccio nuovo, che vincoli tutte le componenti del trattamento a un parametro ...

Stipendio parlamentari - Cosa dice il ddl Zanda : "Oggi occorre affrontare la questione del trattamento economico dei parlamentari secondo un approccio nuovo, che vincoli tutte le componenti del trattamento a un parametro obiettivo e indipendente ...

Zanda vuole aumentare le indennità dei parlamentari - Cosa dice il Pd - : Roma, 28 mar., askanews, - La proposta presentata dal senatore e tesoriere del Pd Luigi Zanda per aumentare le indennità dei parlamentari non è riconducibile al Partito Democratico ma si configura ...

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci dice no all'ex moglie di Walter Zenga - a Cosa era disposta la donna : Roberta Termali, l'ex moglie di Walter Zenga, desiderava di tornare in televisione ma Milly Carlucci ha infranto il suo sogno non scegliendola tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la 54enne ha ammesso di avvertire i

Codice rosso : Cosa dice la nuova legge sulla violenza contro le donne? : Angela FerraraRoxana Karin ZenteroRosa Maria Schiaffino Nunzia MaioranoElena PanettaLaura PetrolitoLoredana LopianoTeresa RussoAlessia e Martina CapassoPaola MerloFrancesca CitiPaola SechiSana CheemaInes Sandra Augusta Sanchez TapperiAnna CarusoneSorina MoneaLeila Gakhirovan KinserMaria Carmela IsgròValeria BufoElca TereziuMaria Clara CornelliSilvana MarchionniVioleta Mihaela SenchiuMarina NovozhylovaLudovica Filippone e Marina AngrilliAllou ...

Bollo auto e nuovo Codice della strada 2019 : Cosa cambia e novità : Bollo auto e nuovo Codice della strada 2019: cosa cambia e novità Il Bollo auto è una delle tasse meno amate dagli italiani, perché grava su un bene di proprietà. Ogni anno si spera che ci possa essere una modifica più conveniente (ovvero, al ribasso) per questa imposta, oppure la sua cancellazione. Ma ciò, puntualmente, non avviene mai. Tuttavia ogni anno potrebbero esserci delle novità, magari portate da alcune modifiche al Codice della ...

Copyright - Cosa dice la direttiva approvata dal Parlamento Ue : tutto quello che c’è da sapere : La pagina italiana dell’enciclopedia online non è accessibile per protesta contro la possibile approvazione della direttiva europea sul diritto d’autore. Ecco cosa prevede

Elezioni in Basilicata - la Regione va al centrodestra. Bardi : «Scelto il cambiamento». Crolla il M5S L’analisi - Cosa ci dice questo voto : Affluenza del 53,58%. I risultati a due terzi delle sezioni scrutinate: Bardi al 42.4%; Trerotola al 34.2%; Mattia (M5s) al 19.3% e Tremutoli (sinistra) al 3.9%