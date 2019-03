Volley | Playoff Scudetto 2019 | Modena si sbarazza di Milano | Zaytsev e compagni vincono

Volley - Playoff Superlega 2019 : le otto qualificate ai raggi X. Il tabellone e i possibili incroci : La Superlega entra nel vivo, scattano i Playoff per il massimo campionato italiano di Volley maschile: le migliori otto squadre sono pronte ad affrontarsi per andare a caccia del trofeo. Diamo uno sguardo alle varie formazioni analizzandole ai raggi X e studiamo il tabellone con tutti i possibili incroci. PERUGIA: I Block Devils sono i grandi favoriti della vigilia e hanno tutte le carte in regola per conquistare il secondo scudetto consecutivo. ...

Volley – La Revivre Axopower Milano si concentra sui PlayOff Scudetto : le sensazioni di coach Giani : Le parole del tecnico Giani alla vigilia della sfida di PlayOff della Revivre Axopower Milano contro Modena Archiviata la regular season con la vittoria sulla Sir Safety Conad Perugia, per la Revivre Axopower Milano è tempo di concentrarsi sull’inizio dei Play Off Scudetto Credem Banca che prenderanno il via con l’anticipo che vedrà la squadra di coach Andrea Giani impegnata a Modena sabato 30 marzo (ore 18.00) contro i padroni di casa ...

Volley - Playoff Scudetto : l’analisi del tabellone. Perugia favorita - Trento e Civitanova inseguono - Modena per risvegliarsi : La SuperLega entra nel vivo, scattano i Playoff per il massimo campionato italiano di Volley maschile: le migliori otto squadre sono pronte ad affrontarsi per andare a caccia del trofeo. Diamo uno sguardo a tutti gli incroci dei quarti di finale e a come si potrà sviluppare il tabellone. Perugia si presenta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, i Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico contro Monza: il ...

Pallavolo - Samsung Volley Cup : Lardini salva - Cuneo ai playoff : Samsung Volley Cup: la Bosca S.Bernardo fa un punto a Novara, è ai playoff. Reale Mutua ko con il Club Italia, la Lardini cade in casa ma è salva La Bosca S.Bernardo Cuneo è l’ottava e ultima formazione qualificata ai Play Off Scudetto, la Lardini Filottrano si salva, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri retrocede in Serie A2. Sono i verdetti della 25^ e penultima giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A1 ...

Calendario Playoff Scudetto SuperLega Volley : date - programma - orari e tv. Tabellone e incroci verso il tricolore : Le migliori otto squadre della regular season si sfideranno nei Playoff Scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre partite: gara-1 nel weekend del 30-31 marzo, gara-2 il 6-7 aprile, l’eventuale bella il 13 aprile. A seguire le semifinali al meglio dei 5 incontri (16, 19, 22, 25, 28 aprile) e poi l’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore ...

Tabellone Playoff Scudetto SuperLega Volley : calendario - programma - date - orari. Battaglia totale per il tricolore! : Si è delineato il Tabellone dei Playoff Scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Le migliori otto squadre al termine della regular season si affronteranno per contendersi il tricolore, si preannuncia un mese e mezzo di grandissimo spettacolo con i fenomeni del torneo pronti a darsi Battaglia per alzare al cielo il trofeo. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre partite, semifinali e finale ...

Volley - SuperLega : 26^ giornata - definiti i playoff. Modena quarta - incrocerà Milano. Perugia prima davanti a Trento : Si è conclusa la regular season della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La 26^ giornata, iniziata ieri col successo di Trento su Monza, si è completata nel pomeriggio e ha definito la griglia dei playoff scudetto che scatteranno il prossimo weekend con la gara-1 dei quarti di finale. Perugia aveva già matematicamente conquistato il primo posto, oggi i Block Devils hanno perso al tie-break contro Milano: i 17 ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : definita la griglia dei playoff scudetto. Tabellone e risultati ultima giornata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 26^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ultimo turno di regular season, si definisce la griglia dei playoff scudetto anche se buona parte del Tabellone è già delineata. Perugia è prima e Trento è seconda, i Block Devils e i dolomitici attendono però di scoprire quali saranno gli avversari che dovranno affrontare nei quarti di finale: saranno sicuramente Monza e ...

Volley femminile - Serie A1 : 25^ giornata - Novara seconda. Cuneo ai playoff - Chieri retrocessa - primo urrà del Club Italia : Oggi pomeriggio si è completata la 25^ giornata della Serie A1 di Volley femminile che era incominciata ieri sera con le vittorie di Bergamo e Busto Arsizio su Scandicci e Casalmaggiore. Novara ha conquistato matematicamente il secondo posto grazie alla vittoria per 3-2 ottenuta nel derby casalingo contro Cuneo: le piemontesi, reduci dalla qualificazione alle semifinali della Champions League, hanno dominato i primi due set e sembravano lanciate ...

Volley - SuperLega : ultima giornata - si definisce la griglia playoff. Perugia prima - duello tra Trento e Lube - Milano insidia Modena : Nel weekend andrà in scena l’ultima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si conclude la regular season e si definisce il tabellone dei playoff scudetto, conosciamo già le otto squadre qualificate alla post-season ma i vari accoppiamenti sono tutti da svelare. Per il momento si parte da tre certezze: Perugia è matematicamente prima, Verona sarà sesta, Milano e Modena si affronteranno tra loro nei ...

Volley femminile - Serie A1 : 23^ giornata - Monza e Busto Arsizio quarte a braccetto. Bergamo insegue i playoff : Nel pomeriggio si è completata la 23^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Monza e Busto Arsizio occupano il quarto posto a braccetto dopo i successi odierni. Le brianzole si sono imposte al tie-break sul campo di Brescia rimontando dallo 0-2: a fare la differenza i 12 muri di squadra, show assoluto della schiacciatrice Hanna Orthmann (29 punti, 51% in attacco) ma determinanti anche le 15 marcature di Serena Ortolani e le 5 stampatone di ...

Volley - SuperLega 2019 : 21^ giornata - Perugia prosegue la cavalcata in testa. Monza e Padova : successi da playoff : Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 21^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia allunga in vetta, ora i Block Devils hanno quattro punti di vantaggio su Trento che scenderà in campo domani sera contro Verona. I Campioni d’Italia non hanno avuto particolari problemi contro il fanalino di coda Castellana Grotte: facile 3-0 per i ragazzi di Lorenzo Bernardi che ha ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 17 febbraio - in campo Perugia per la vetta. Sfide playoff : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 21^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi pomeriggio sono in programma quattro partite, riflettori puntati in particolar modo su Perugia: la capolista sarà impegnata di fronte al proprio pubblico contro il fanalino di coda Castellana Grotte, i Block Devils vanno a caccia della vittoria per portarsi a +4 su Trento che scenderà in campo solo domani sera contro ...

Volley femminile - Serie A1 : 19^ giornata - Bergamo vince il derby con Brescia e lancia la corsa per i playoff : Bergamo ha sconfitto Brescia per 3-1 (25-13; 22-25; 25-15; 25-21) nell’anticipo della 19^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile, la Foppapedretti ha vinto uno scontro diretto fondamentale per l’accesso ai playoff: le orobiche hanno infatti agganciato la Leonessa all’ottavo posto con un punto di vantaggio su Cuneo e a due lunghezze di ritardo da Firenze. Le rossoblù si sono fatto preferire nell’arco ...